HLV Patrick Kluivert và đội ngũ trợ lý bị Indonesia sa thải

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Patrick Kluivert và đội ngũ của chiến lược gia người Hà Lan khi tuyển Indonesia không thể giành vé dự World Cup 2026.

Theo tờ Bola, hai bên đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng sớm dù thỏa thuận có thời hạn 2 năm. PSSI cho biết: "Liên đoàn Bóng đá Indonesia và đội ngũ huấn luyện tuyển quốc gia đã đồng ý chấm dứt hợp tác thông qua cơ chế song phương".

PSSI đồng thời gửi lời cảm ơn đến HLV Patrick Kluivert cùng cộng sự vì những đóng góp trong 9 tháng dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Việc chia tay ban huấn luyện người Hà Lan sẽ khiến các cấp đội tuyển Indonesia, gồm đội tuyển quốc gia, U23 và U20, tạm thời chưa có người dẫn dắt cho đến khi PSSI công bố nhân sự mới.

HLV Kluivert (giữa) và PSSI đã thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

PSSI gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, các cầu thủ cùng gia đình và thành viên đội tuyển đã nỗ lực, cống hiến giúp Indonesia lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026, cột mốc đáng nhớ của bóng đá nước này.

PSSI cũng cho biết sẽ tiến hành đánh giá toàn diện và đặt ra mục tiêu mới cho đội tuyển quốc gia, gồm việc lọt vào Top 100 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, chuẩn bị cho Asian Cup 2027 và hướng tới World Cup 2030.

Trước đó, PSSI đã sa thải HLV Shin Tae Yong và bổ nhiệm HLV Patrick Kluivert ngày 8-1-2025. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan không thể giúp Indonesia thực hiện giấc mơ dự World Cup khi dừng bước ở vòng loại thứ 4.Thất bại trước Iraq, HLV Kluivert cũng thừa nhận trách nhiệm thuộc về bản thân: “Tôi cảm nhận cùng nỗi đau và thất vọng mà các bạn đang trải qua.

Những thất bại trước Ả Rập Saudi và Iraq là những bài học cay đắng, cũng là lời nhắc nhở về việc chúng ta đã dám mơ lớn đến mức nào. Với cương vị HLV trưởng, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm".

Tác giả: Quốc An - Ảnh: Bola

Nguồn tin: Báo Người Lao Động