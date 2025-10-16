Hàn Quốc khám nghiệm tử thi nạn nhân bị giết ở Campuchia, làm rõ nghi án buôn bán nội tạng

Hàn Quốc điều tra khả năng nam thanh niên tử vong ở Campuchia là nạn nhân của nạn buôn bán nội tạng - Ảnh: DAUM

Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Sở Cảnh sát tỉnh Gyeongsangbuk ngày 16-10, cuộc khám nghiệm dự kiến được tiến hành sớm tại một cơ sở y tế ở Campuchia, nhằm xác định nguyên nhân tử vong và diễn biến toàn bộ vụ án nam thanh niên họ Park (22 tuổi) - người được phát hiện đã tử vong sau khi bị tra tấn dã man ở Campuchia hồi tháng 8.

Tham gia cuộc khám nghiệm có một bác sĩ pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự quốc gia Hàn Quốc (NFS), hai nhân viên y tế, cùng các điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Sở Cảnh sát tỉnh Gyeongsangbuk.

Các cảnh sát Hàn Quốc sẽ phối hợp với phía Campuchia để xác định có hay không dấu hiệu ngoại lực và tổn thương nội tạng.

Cảnh sát cho biết hiện chưa có bằng chứng nào xác nhận việc nạn nhân bị lấy nội tạng. Kết quả khám nghiệm sẽ được thông báo chính thức cho các cơ quan điều tra của Hàn Quốc.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm và hỏa táng tại Campuchia, thi thể nạn nhân sẽ được đưa về Hàn Quốc.

Trước đó, cảnh sát Hàn Quốc đã được tòa án Campuchia cho phép tiến hành khám nghiệm chung, do nhóm pháp y của NFS chủ trì. Thời điểm cụ thể vẫn đang được hai bên thống nhất.

Nam thanh niên họ Park rời Hàn Quốc sang Campuchia ngày 17-7 và được phát hiện tử vong hôm 8-8 trong một chiếc ô tô gần khu vực núi Bokor, tỉnh Kampot. Một số nhân chứng cho biết nạn nhân tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện.

Một số người từng trốn thoát khỏi khu vực Bokor nói với truyền thông rằng nơi đây bị các băng nhóm tội phạm sử dụng làm căn cứ, và những ai không thể thoát ra có nguy cơ bị bán sang nước khác hoặc rơi vào đường dây mua bán nội tạng.

Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang điều tra nghi vấn các nhóm chuyên tuyển người mở tài khoản ngân hàng “ma” tại Hàn Quốc có liên quan đến việc anh Park sang Campuchia.

Một nghi phạm họ Hong, là bạn học đại học của nạn nhân Park, đã bị bắt giữ và truy tố, dự kiến ra tòa vào tháng tới.

Cơ quan điều tra cho biết đang tập trung phân tích dòng tiền và dữ liệu liên lạc để lần ra các đối tượng có liên quan khác.

“Chúng tôi sẽ xem xét mọi khả năng và tổng hợp kết quả điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc”, một quan chức cảnh sát cho biết.

Phát hiện thi thể phụ nữ Hàn Quốc gần biên giới Campuchia - Việt Nam Đài MBC News ngày 15-10 đưa tin một phụ nữ Hàn Quốc khoảng 30 tuổi được phát hiện tử vong gần biên giới Campuchia - Việt Nam, nơi gần đây liên tục xảy ra các vụ bắt cóc và mất tích công dân Hàn Quốc. Theo cảnh sát Hàn Quốc, nạn nhân họ Park được phát hiện ngày 7-10 tại khu vực giáp ranh khi đang di chuyển từ TP.HCM sang Campuchia. Thi thể được khám nghiệm và hỏa táng tại chỗ ba ngày sau, rồi bàn giao cho gia đình. Kết quả khám nghiệm sơ bộ không phát hiện dấu vết ngoại thương rõ rệt. Cảnh sát Việt Nam đang điều tra nguyên nhân tử vong, còn phía Hàn Quốc phối hợp làm rõ các tình tiết liên quan. Ngoài ra, nhà chức trách Hàn Quốc cũng xem xét khả năng nạn nhân có liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn