Người đàn ông đe dọa bác sĩ ở Nghệ An bỏ trốn khỏi địa phương

Vụ việc xảy ra tối 14/10. Khi bác sĩ Nguyễn Thị Thúy đang hỏi thông tin để hoàn tất hồ sơ cho một bệnh nhân bị chuột cắn, người đàn ông đi cùng bất ngờ lao đến, giật cây bút trên bàn, vòng tay qua cổ bác sĩ và đe dọa “chọc bút vào mắt”.

Nhiều nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân khác hốt hoảng kêu cứu. Một nữ bác sĩ khác đã kịp thời can ngăn, kéo đối tượng ra ngoài.

Công an xã Diễn Châu cho biết đã tiếp nhận vụ việc, lấy lời khai các bên liên quan. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan này, sau khi gây ra vụ việc tại bệnh viện, người đàn ông hiện không có mặt tại nơi cư trú.

Người đàn ông đe dọa nữ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu hiện đã trốn khỏi địa phương

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết nữ bác sĩ Thúy là người mới ra trường, đang công tác tại khoa Cấp cứu hơn hai năm, bị hoảng loạn sau khi bị đe dọa, phải nghỉ làm tạm thời để ổn định tinh thần.

Ngành y tế Nghệ An yêu cầu tăng cường bảo vệ, siết chặt an ninh trong khu vực cấp cứu — nơi thường xuyên xảy ra căng thẳng giữa nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong hơn 70% các vụ bạo hành y tế, nạn nhân là bác sĩ; phần lớn xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, khi áp lực công việc và kỳ vọng của bệnh nhân vượt quá khả năng đáp ứng tức thời của đội ngũ y tế.

