Thế nào là ông chồng gia trưởng "trên giường"?

Dưới đây là dấu hiệu rõ ràng nhất. Người chồng gia trưởng sẽ xem quan hệ tình dục là một hành động phục vụ nhu cầu của riêng anh ta, thay vì là sự chia sẻ, kết nối giữa hai bên

Áp đặt mong muốn và phớt lờ nhu cầu của vợ

- Chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân: Anh ta chỉ tập trung vào những gì làm mình thỏa mãn và thường bỏ qua, không tìm hiểu hoặc không quan tâm đến những điều mà vợ muốn hay không muốn.

- Thiếu màn dạo đầu hoặc kết thúc vội vàng: Quan hệ tình dục diễn ra theo quy trình máy móc, nhanh chóng kết thúc khi anh ta đạt được mục đích, sau đó lăn ra ngủ mà không bận tâm đến việc vợ có đạt được khoái cảm hay không, hay đang cảm thấy thế nào.

- Ép buộc tư thế hoặc hành động: Bắt vợ phải thực hiện những hành động, tư thế mà anh ta muốn, ngay cả khi vợ cảm thấy không thoải mái, đau đớn hoặc không hứng thú.

Thiếu sự tôn trọng và đồng thuận

Không hỏi ý kiến hoặc mặc định được phép: Anh ta thường bắt đầu "chuyện ấy" mà không cần hỏi ý kiến, mặc định rằng vợ luôn sẵn sàng hoặc phải có trách nhiệm đáp ứng.Bỏ qua lời từ chối: Khi vợ bày tỏ sự mệt mỏi, không muốn hoặc từ chối, anh ta vẫn tiếp tục hoặc dùng thái độ khó chịu, giận dỗi, thậm chí là ép buộc bằng lời nói hoặc hành động, khiến vợ phải miễn cưỡng đồng ý.Tâm lý "trả bài": Đối với người vợ, quan hệ tình dục trở thành một nghĩa vụ, một sự "trả bài" để chồng vui lòng hoặc tránh xung đột, thay vì là khoảnh khắc hưởng thụ chung.

Hay đánh giá và chỉ trích vợ

- Phê phán sự chủ động của vợ: Nếu vợ chủ động gợi ý, bày tỏ mong muốn hoặc thử nghiệm điều mới, anh ta có thể cảm thấy khó chịu, cho rằng vợ là người "hư hỏng" hoặc không đoan trang theo quan niệm của anh ta.

- Than phiền hoặc chê bai: Dùng lời lẽ khó nghe để chê bai về ngoại hình, sự nhiệt tình hoặc kỹ năng của vợ trong phòng ngủ, khiến vợ cảm thấy tự ti, xấu hổ.

Tác hại tiêu cực chồng gia trưởng trong tình dục

Khi người chồng mang sự gia trưởng vào đời sống tình dục, điều này gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến người vợ và mối quan hệ

- Mất hứng thú và sợ hãi: Người vợ dần mất đi sự ham muốn tình dục, thậm chí cảm thấy sợ hãi và kinh tởm mỗi khi gần gũi chồng, bởi cảm giác đó không phải là tình yêu mà là sự bị cưỡng bức về mặt tinh thần.

-Ảnh hưởng tâm lý: Dẫn đến sự căng thẳng, ức chế, trầm cảm và cảm thấy cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.

- Rạn nứt hôn nhân: Quan hệ tình dục là một phần quan trọng để duy trì sự gắn kết. Việc thiếu tôn trọng và áp đặt này phá vỡ sự thân mật, dẫn đến mâu thuẫn, xa cách và có thể là nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ.

Tóm lại một người chồng gia trưởng "trên giường" là người tuyệt đối hóa vai trò của mình, biến đối tác thành người thụ động, phải phục tùng mọi nhu cầu cá nhân mà không cần sự đồng thuận hay chia sẻ cảm xúc. Tình dục luôn cần đến sự thăng hoa của cảm xúc. Bởi thế nếu dùng quyền uy, sự gia trưởng để chi phối chuyện phòng the là một việc làm thật khó chấp nhận trong đời sống hiện đại. Những người đàn ông sẽ chỉ thực sự mạnh mẽ, khi là một “người tình” ngọt ngào, tuyệt vời trên giường. Hãy coi tình dục là sợi dây gắn kết tình yêu giữa hai vợ chồng.

Tác giả: Bảo Bảo (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn