Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 9/2025

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung cho biết, ngày 10/10/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 2462 chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, thực hiện đúng các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng để phát huy được bản lĩnh, kinh nghiệm, cộng sự, thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, cũng như các nhiệm vụ Trung ương giao, sắp tới là triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phiên họp sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; đồng thời cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện 4 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59- NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Quang cảnh phiên họp

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, mặc dù gặp bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, đi cùng với đó là thiên tai bão lụt xảy ra thường xuyên, đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, khối lượng công việc lớn song chính sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quý III và tính chung 9 tháng duy trì được đà tăng trưởng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TW

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) Quý III ước tăng 8,62%, tính chung 9 tháng đầu năm ước đạt 8,61% (đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố và đứng thứ 2 tiểu vùng Bắc Trung Bộ (sau thành phố Huế), cao hơn mức tăng 8,49% của cùng kỳ năm 2024, tiệm cận mức cận dưới của kịch bản tăng trưởng 9 tháng là 8,95%.

Trong đó, nổi bật là khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, 9 tháng ước đạt 13,73%, riêng lĩnh vực công nghiệp tăng 15,15%. Khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định với mức tăng trưởng 7,63%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 130.365,9 tỷ đồng, tăng 15,07%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,268 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách 9 tháng thực hiện được 20.015 tỷ đồng, đạt 113% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 30% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương thực hiện 35.052 tỷ đồng, đạt 83,5% dự toán.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân 4.624,269 tỷ đồng, đạt 45,27%/tổng kế hoạch và đạt 50,99%/kế hoạch đã giao đầu năm.

Về thu hút đầu tư, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 55 dự án, điều chỉnh 147 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 33.836 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 869,1 triệu USD.

Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế đạt được nhiều kết quả tích cực; các lĩnh vực an sinh xã hội được quan tâm; tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; hoàn thành “Chương trình cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột” trong năm 2025. Hoạt động kết nối cung - cầu lao động tiếp tục được đẩy mạnh (9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 34.200 người, đạt 74,35% kế hoạch). Công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai nhanh chóng; các tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần chung sức, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ.

Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành quyết liệt và tập trung hơn; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị báo cáo về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị tại Phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần chỉ rõ những nội dung đã làm được so với thời gian tháng trước

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cho rằng việc xác định nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW cần phải rõ hơn để triển khai thực hiện có hiệu quả

Đại tá Đinh Việt Dũng – Giám đốc Công an tỉnh báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Tại phiên họp, một số ý kiến của các đại biểu đề nghị cần báo cáo làm rõ kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số, nhất là số hóa dữ liệu; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong thời gian gấp do vậy có những nhiệm vụ chưa triển khai được; đề nghị bố trí nguồn lực để thực hiện; trong thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW đề nghị bổ sung các nội dung đã làm và hoàn thiện việc xây dựng các chính sách để trình HĐND tỉnh; bổ sung những tồn tại, điểm nghẽn trong thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW; làm rõ tác động của Nghị quyết số 68-NQ/TW đối với khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh cũng như kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi được ban hành...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi và làm rõ một số nội dung trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, tuy kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều kết quả tích cực nhưng tốc độ tăng trưởng chưa đạt theo kịch bản, mặc dù đặt kỳ vọng ở Quý III sẽ có sự bứt phá nhưng thời gian này, bão lụt xảy ra thường xuyên nên rất khó để thực hiện. Bên cạnh đó, việc giải ngân xây dựng cơ bản cũng gặp khó khăn, thực tế nhiều địa phương cấp xã gặp lúng túng trong vấn đề này, việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, dự án gặp nhiều khó khăn. Việc thu ngân sách của các địa phương cấp xã thường chủ yếu dựa vào nguồn đấu giá sử dụng đất, tuy nhiên việc sáp nhập đơn vị hành chính, ban hành bảng giá đất mới, việc điều chỉnh quy hoạch cũng đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu này...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TW thời gian qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, thiếu nguồn lực và đặc biệt ảnh hưởng thiệt hại từ thiên tai - bão chồng bão, lũ chồng lũ. Điều đó được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm, thu ngân sách, thu hút đầu tư, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn.

Mặc dù tăng trưởng chưa đạt mục tiêu HĐND tỉnh giao nhưng đã tiệm cận mục tiêu Chính phủ giao; thu ngân sách vượt 13% so với dự toán; thu hút đầu tư khá tích cực, tiệm cận 01 tỷ USD. Bên cạnh đó, bước đầu Nghệ An đã vận hành có kết quả chính quyền địa phương 2 cấp; nhận diện đúng những vướng mắc để từng bước tháo gỡ; hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đối với 4 Nghị quyết trụ cột của Trung ương và một số Nghị quyết mới ban hành, có nhiều nội dung khó nhưng theo Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh đã chủ động triển khai và bước đầu có những kết quả tích cực; một số mặt được Trung ương đánh giá cao. Cần tiếp tục phân tích, đánh giá, một cách cụ thể để tập trung thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất với các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo; đồng thời lưu ý một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết, khắc phục các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để đảm báo thông suốt. Trong đó, cần quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; bố trí biên chế, sắp xếp, điều động cán bộ theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, nhất là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó, tập trung các biện pháp để đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu về tăng trưởng của năm 2025; nhất là các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang còn dư địa. Tiếp tục điều hành chặt chẽ, hiệu quả thu chi ngân sách; phấn đấu để đạt mục tiêu thu ngân sách 26.000 tỷ đồng; chi ngân sách tiết kiệm để dành nguồn lực ưu tiên các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện các biện pháp quyết liệt trong giải ngân đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án cấp huyện trước đây nay chuyển sang chủ đầu tư mới; tổ chức, sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án cấp xã nhằm thực hiện nhiệm vụ trước mắt là hoàn thành giải ngân đầu tư công năm 2025 và lâu dài hơn là triển khai nhiệm vụ giải ngân đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2031; trong bố trí vốn đầu tư công phải trên tinh thần “trọng tâm, trọng điểm và không dàn trải”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, trong đó có 4 Nghị quyết trụ cột liên quan đến phát triển khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân; và các Nghị quyết mới ban hành gồm Nghị quyết số 70, 71 và 72. Để triển khai các Nghị quyết này, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung và tham mưu ban hành các nội dung, kế hoạch cụ thể để thực hiện các nghị quyết theo tinh thần 6 “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực” và ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư “kỷ cương đi trước, nguồn lực đi cùng, kết quả làm thước đo”.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ ưu tiên lúc này là tập trung khắc phục, hậu quả thiên tai, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo địa bàn được phân công phụ trách đi kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện các công việc; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành rà soát, kiên quyết cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, không được ban hành những thủ tục hành chính mới để đảm bảo chính quyền hoạt động thông suốt, minh bạch phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

Trong chương trình làm việc sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo tổng thể tình hình khắc phục bão, lụt trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; cho ý kiến về việc điều chỉnh nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào Kế hoạch tổng kết Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở; Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn