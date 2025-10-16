Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiển thị trên Google với tên lạ

Thông tin hiển thị khi tìm kiếm "Bộ Giáo dục và Đào tạo" trên Google sáng 16-10 - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 16-10, khi tìm kiếm thông tin "Bộ Giáo dục và Đạo tạo" trên công cụ tìm kiếm Google, cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất hiện tên hiển thị lạ, kèm theo các chuyên mục như "Acca in nepal", Kathmandu casino"...

Tuy nhiên khi nhấp vào tất cả các đường link trên đều dẫn về website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước tình trạng trên, nhiều người băn khoăn website chính thức của bộ có đang gặp vấn đề nào đáng lo hay không?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Cục Khoa học, công nghệ và thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trang web chính thức của bộ vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện bộ mất kiểm soát trang web.

Theo đại diện Cục Khoa học, công nghệ và thông tin, những tên miền "lạ" chỉ xuất hiện khi tìm kiếm trên Google. Các đơn vị liên quan đang tiến hành khắc phục việc này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cho biết thông thường các hacker sẽ chèn các mã độc vào các trang web của các bộ, ban ngành, trường học có đuôi "gov.vn", "edu.vn".

Lý do các trang web có đuôi gov.vn hay edu.vn thường được Google ưu tiên hiển thị kết quả lên đầu trang, nên các đối tượng sẽ tập trung tìm lỗ hổng trên các web, máy chủ để lợi dụng.

Việc chèn mã độc đa số chỉ hiển thị trên Google. Ví dụ, khi tìm kiếm trên Google thông tin liên quan đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đường link có mã độc mới hiện ra. Nếu người dùng nhấp vào link có thể dẫn sang một trang web cờ bạc, hoặc trang web tự tạo.

Trong trường hợp người dùng click vào đường link "lạ" mà vẫn dẫn đến trang chủ của bộ, có thể do đối tượng đã gỡ mã độc khỏi đường link, hoặc do đơn vị chủ quản đã xử lý vấn đề này.

Theo ông Hiếu, việc website của các bộ, ban ngành bị gắn mã độc sẽ gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, gây nhầm lẫn, khiến người dùng có thể bị dẫn tới những đường link lừa đảo, cờ bạc.

"Những mã độc này chỉ hiển thị trên Google, nếu dán đường link có gắn mã độc sang các trình duyệt khác như safari sẽ không hiển thị, báo là trang không tồn tại hoặc chạy về trang chủ của bộ/trường", ông Hiếu nói.

