Biểu tình bạo lực ở Peru, ít nhất 75 người bị thương

Đụng độ trong các cuộc biểu tình ở thủ đô Lima đã khiến ít nhất 55 cảnh sát và 20 dân thường bị thương. Ảnh: AFP

Thông tin này được Tổng thống Jeri đưa ra trong bài đăng trên mạng xã hội X khi hàng nghìn người tập trung gần Tòa nhà Quốc hội ở Lima để phản đối nạn tham nhũng của Peru, vài ngày sau khi cựu Tổng thống Dina Boluarte bị luận tội và phế truất.

Bà Boluarte phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì không kiềm chế được tình trạng tội phạm gia tăng. Nhiệm kỳ của bà kể từ tháng 12/2022 cũng đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình của người dân.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: baotintuc.vn