Giải độc gan, đẹp da chỉ với một ly nước từ loại củ quen thuộc

Trong những năm gần đây, xu hướng thanh lọc cơ thể bằng thực phẩm tự nhiên đang ngày càng được nhiều người Việt quan tâm. Giữa vô vàn lựa chọn, củ cải đường – loại củ có màu đỏ tím bắt mắt, dễ dàng tìm thấy trong các siêu thị – đang nổi lên như một “thần dược” tự nhiên cho lá gan.

Theo Tạp chí World Journal of Gastroenterology (2017), việc uống nước ép củ cải đường trong 12 tuần có thể giúp giảm men gan ở người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu. Bí quyết nằm ở hàm lượng betalain, flavonoid và polyphenol cao – những hợp chất tự nhiên giúp kích hoạt enzyme giải độc, hỗ trợ gan loại bỏ độc tố hiệu quả hơn.

Không dừng lại ở đó, củ cải đường còn chứa magie, sắt, kẽm – ba khoáng chất quan trọng giúp cải thiện lưu thông máu, cung cấp oxy cho tế bào gan và toàn cơ thể. Chính vì vậy, thức uống này không chỉ giúp thanh lọc mà còn mang lại cảm giác nhẹ bụng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm mệt mỏi.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, không nên uống nước ép củ cải đường khi bụng đói, bởi đặc tính hạ huyết áp tự nhiên của loại củ này có thể khiến một số người cảm thấy chóng mặt hoặc đau bụng nhẹ. Lượng dùng phù hợp là từ 100–150ml mỗi lần, uống 2–3 lần/tuần là đủ để mang lại hiệu quả tốt cho gan và da.

Cách chế biến nước ép củ cải đường tại nhà

Nguyên liệu:

400g củ cải đường tươi

1 muỗng canh mật ong

20ml nước cốt chanh vàng

250ml nước lọc

Vài lát chanh vàng để trang trí

Các bước thực hiện:

Sơ chế: Củ cải đỏ mua về cắt bỏ rễ và cuống, ngâm trong nước muối loãng 5 phút, rửa sạch rồi để ráo.

Chuẩn bị chanh: Cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước cốt từ một nửa, phần còn lại cắt lát mỏng.

Xay hỗn hợp: Cho củ cải đỏ, nước lọc, mật ong và nước cốt chanh vào máy xay sinh tố. Xay nhuyễn trong 1–2 phút cho đến khi hỗn hợp mịn.

Lọc lấy nước: Dùng rây lọc bỏ bã, ép nhẹ bằng muỗng để thu được tối đa nước ép.

Thưởng thức: Rót nước ra ly, thêm lát chanh vàng để trang trí. Uống lạnh hoặc thêm vài viên đá sẽ tăng hương vị thanh mát.

Nước ép củ cải đường có màu đỏ hồng rực rỡ, vị ngọt dịu tự nhiên, xen lẫn chút chua nhẹ của chanh khiến thức uống trở nên dễ chịu và kích thích vị giác. Chỉ với vài phút chế biến, bạn đã có ngay một ly nước ép giúp thanh lọc gan, giảm cân và làm đẹp da.

Ngoài công dụng giải độc, nhiều người còn lựa chọn củ cải đường trong các chế độ ăn healthy, detox hoặc giảm mỡ bụng, bởi loại củ này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy năng lượng hiệu quả.

Gợi ý nhỏ cho người mới bắt đầu

Nếu bạn chưa quen với vị đặc trưng của củ cải đường, có thể kết hợp thêm cà rốt hoặc táo khi xay để vị ngọt tự nhiên cân bằng hơn mà vẫn giữ nguyên lợi ích thanh lọc gan.

Dù là một nguyên liệu giản dị, nhưng củ cải đường lại ẩn chứa nguồn dưỡng chất dồi dào, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong. Chỉ cần kiên trì bổ sung vào thực đơn hàng tuần, du khách – hay bất kỳ ai – đều có thể cảm nhận rõ làn da sáng hơn, cơ thể nhẹ nhõm và tinh thần sảng khoái hơn mỗi ngày.

Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn