Nghệ An: Người đàn ông xông vào bệnh viện giật bút dọa chọc vào mặt nữ bác sĩ

Một người đàn ông tại ở Nghệ An xông vào khoa khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, cầm bút tấn công một nữ bác sỹ. Bệnh viện đã báo cáo công an xã vào cuộc điều tra, xử lý

Tác giả: Doãn Hòa - Media

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: bỏ trốn khỏi địa phương ,Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu ,đe dọa bác sĩ ,người đàn ông ,Nghệ An

