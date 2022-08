Bắt nguyên chủ tịch xã trục lợi từ dự án thủy lợi nghìn tỷ

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hoàng Văn Lập (56 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar) để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đã có 2 người nguyên là Chủ tịch xã Cư Elang bị bắt liên quan đến trục lợi dự án thủy lợi nghìn tỷ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Lập bị bắt tạm giam liên quan đến việc trục lợi tiền đền bù từ hợp phần dự án Krông Pắk Thượng, xảy ra trong giai đoạn 2014 - 2017.

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố Phạm Văn Chính (64 tuổi, ngụ xã Cư Elang) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Chính được xác định là người đứng tên thửa đất không có giấy tờ xác định nguồn gốc và đã kê khai khống thửa đất này do ông khai hoang năm 1997 để nhận tiền đền bù tại hợp phần dự án này.

Trước đó, vào tháng 9/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Phú Định, Dương Văn Trường, Trần Thị Hường (ngụ huyện Ea Kar) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có liên quan đến việc đền bù của dự án hồ thủy lợi nghìn tỷ.

Trong đó, ông Trương Phú Định là con rể của Phạm Văn Chính.

Liên quan đến việc trục lợi đền bù từ dự án hồ thủy lợi Krông Pắk Thượng xảy ra tại xã Cư Elang giai đoạn 2016 - 2017, đã có 4 lãnh đạo, cán bộ của xã này cùng 6 người dân hầu tòa và chịu các án phạt tương ứng.

Cụ thể, ông Đỗ Văn Hưu (nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar) bị tuyên phạt 7 năm tù về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các ông Hoàng Trọng Nghĩa, Lê Thành Nguyên và Lê Sơn (đều nguyên là cán bộ địa chính xã Cư Elang) bị tuyên phạt mỗi người 10 năm tù cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba cặp vợ chồng đứng tên sổ đỏ "dùm" để trục lợi đã bị tuyên phạt thấp nhất mỗi người từ án treo đến mức cao nhất 3 năm 6 tháng tù.

Dự án hồ thủy lợi Krông Pắk Thượng có tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Theo cáo trạng, trong thời gian 2016 - 2017, khi biết được chủ trương và thực hiện chủ trương thu hồi và bồi thường, hỗ trợ nên các ông Nghĩa, Sơn, Nguyên đã góp tiền cùng nhau mua đất.

Sau đó, những người này nhờ các hộ dân nghèo đứng tên trên hồ sơ nhận bồi thường, hỗ trợ, dẫn đến gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4,6 tỷ đồng.

Đối với ông Đỗ Văn Hưu là Chủ tịch UBND xã Cư Elang, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt nguồn gốc đất đã thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công việc của cán bộ địa chính thuộc quyền và đã ký xác nhận vào hồ sơ đề nghị bồi thường đất và hỗ trợ trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng.

Tác giả: Trương Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí