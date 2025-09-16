Công an Nghệ An vận động thành công đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã ra đầu thú

Công an làm việc với Ngô Thị Oanh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 4/9, Công an xã Hải Châu nhận được quyết định của Cơ quan điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng truy nã Ngô Thị Oanh (sinh năm 2000, trú tại xóm Đông Mỹ, xã Hải Châu).

Ngô Thị Oanh bị cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng khởi tố về tội mua bán bộ phận cơ thể người do liên quan, nhưng đối tượng không có mặt tại nơi cư trú.

Sau khi tiếp nhận thông tin truy nã, Công an xã Hải Châu xác minh hoạt động của đối tượng, thường xuyên nắm bắt, phát hiện thông tin biến động cư trú của Ngô Thị Oanh. Công an xã Hải Châu cũng gặp gỡ, thuyết phục gia đình, người thân của Oanh động viên đối tượng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau gần 10 ngày kiên trì thuyết phục, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hải Châu cùng Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp vận động thành công Ngô Thị Oanh về đầu thú.

Tại cơ quan công an, Oanh khai nhận rằng bản thân bị các đối tượng trong đường dây mua bán nội tạng lôi kéo, giả mạo làm vợ của người hiến tạng ký vào hồ sơ hiến tạng để nhận tiền.

Khi đường dây mua bán thận bị phát hiện, các đối tượng cầm đầu bị bắt, Oanh nhanh chân bỏ trốn sang Campuchia. Biết khó có thể trốn thoát, sau khi được vận động, thuyết phục, Oanh về Việt Nam đầu thú.

