Chiếm đất chân núi, xây dựng trái phép lăng mộ ở Nghệ An

Kiên quyết xử lý vi phạm

UBND xã Hưng Nguyên phát thông báo về việc tìm các tổ chức, cá nhân xây dựng trái phép công trình lăng mộ ở vùng núi Chùa, núi Chại Rày. Ảnh: PV

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) xã Hưng Nguyên, vùng Chại Rày và núi Chùa của xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (cũ) có vị trí địa lý sát kề thành phố Vinh (cũ) nên từ nhiều năm trước từng là địa chỉ “nóng” về lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng. UBND huyện Hưng Nguyên (cũ) đã từng phát hiện, xử lý một số trường hợp vi phạm trên địa bàn này.

Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, cấp ủy, chính quyền xã Hưng Nguyên nắm bắt thông tin dư luận và khảo sát tình hình thực tế, qua đó xác định tình trạng lấn chiếm đất công (đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp), xây dựng trái phép nghĩa trang, lăng mộ tại khu vực núi Chùa và núi Chại Rày lại tiếp tục tái diễn. Vì vậy, từ cuối tháng 7/2025, Thường trực Đảng ủy xã Hưng Nguyên giao UBND xã tổ chức kiểm tra, xác minh, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/9/2025, UBND xã Hưng Nguyên đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.H và bà C.T.L (cùng trú tại xóm Hạ Khê, xã Hưng Nguyên) vì hành vi chiếm đất công để xây dựng lăng mộ. Cụ thể, bà T.T.H đã chiếm 68,67m2 đất tại núi Chùa, còn bà C.T.L chiếm 107,1m2 cũng tại khu vực này.

UBND xã Hưng Nguyên đã xử phạt bà T.T.H 7 triệu đồng và bà C.T.L 7,5 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu cả hai người này phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trong vòng 10 ngày. Nếu không tự nguyện chấp hành, UBND xã sẽ tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo UBND xã Hưng Nguyên, đến ngày 15/9, bà T.T.H và bà C.T.L vẫn chưa tháo dỡ công trình vi phạm theo yêu cầu, hiện xã khẩn trương làm quy trình theo quy định và dự kiến cuối tuần này sẽ tổ chức cưỡng chế nếu bà H. và bà L. không tự nguyện chấp hành.

Khu lăng mộ tại núi Chùa do bà T.T.H và bà C.T.L xây dựng trái phép. Ảnh: PV

Qua kiểm tra xác minh, UBND xã Hưng Nguyên xác định ở khu vực núi Chùa (xóm Đại Huệ) có 13 công trình vi phạm trên diện tích 2018m2; còn tại vùng núi Chại Rày (xóm Thượng Khê), có 4 công trình lăng mộ cơ bản hoàn thành, 1 công trình lăng mộ đã xây móng trên tổng diện tích 743m2.

Với 13 công trình vi phạm tại núi Chùa, ngày 9/8/2025, UBND xã Hưng Nguyên đã tháo dỡ 7 công trình, với tổng diện tích 812,63m2. Đồng thời, xã đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 người. Bốn trường hợp còn lại đang được rà soát nguồn gốc đất, điều tra, xác định đối tượng vi phạm.

Riêng tại núi Chại Rày, UBND xã Hưng Nguyên phát hiện 5 công trình lăng mộ xây dựng trên đất lâm nghiệp ở xóm Thượng Khê. Trong đó, 3 công trình đã hoàn thành tường bao và có mộ, nhưng các ngôi mộ này không có tên, dấy lên nghi vấn là mộ giả. Đáng chú ý, 4 trong 5 công trình này đã “được” Ban quản trang Chại Rày và UBND xã Hưng Tây (cũ) xác nhận về đất đai và lăng mộ vào các năm 2017 và 2019.

Phòng Kinh tế, UBND xã Hưng Nguyên cho biết, sau khi kiểm tra phát hiện tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép các công trình lăng mộ, UBND xã đều đã lập biên bản đình chỉ. Tuy nhiên, việc xác minh đối tượng để có cơ sở xử lý vi phạm theo quy định pháp luật gặp không ít khó khăn. Cá biệt, ở khu vực núi Chại Rày, dù đã có thông báo đình chỉ nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục xây dựng trái phép nhằm hoàn thiện lăng mộ.

Trước tình hình đó, UBND xã đã báo cáo Thường trực Đảng ủy và đề nghị Công an xã Hưng Nguyên vào cuộc điều tra, xác minh. Ngày 27/8/2025, xã đã phát thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông và Cổng thông tin điện tử của xã, yêu cầu các chủ công trình đến làm việc. Nếu sau thời gian quy định không có ai đến nhận trách nhiệm, xã sẽ tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm.

Người dân đồng tình, ủng hộ

Nhiều người dân tại xóm Đại Huệ và Thượng Khê bày tỏ sự bất bình về tình trạng lấn chiếm đất công để xây lăng mộ trái phép, bởi đây vốn là đất nông nghiệp và lâm nghiệp, nhưng phần nhiều không phải của người địa phương.

Tình trạng xây dựng trái phép công trình lăng mộ. tại khu vực núi Chùa. Ảnh: PV

Theo ông Cao Văn Cảnh, xóm trưởng xóm Đại Huệ, tình trạng lấn chiếm đất để xây nghĩa trang đã diễn ra từ lâu. Khoảng năm 2016-2017, một số cá nhân đã mua gom đất, phân lô và xây lăng mộ kiên cố tại khu vực núi Chùa, thậm chí rao bán cho người từ nơi khác đến. Khi cán bộ xóm đến kiểm tra, hầu hết các trường hợp này đều có giấy xác nhận từ xã, gây nhiều băn khoăn.

Tình hình lắng xuống vào năm 2020 do dịch COVID-19, nhưng đến tháng 6-7/2025 lại tái diễn. Ông Cảnh nhận định hành vi chiếm đất, xây dựng nghĩa trang có dấu hiệu trục lợi, nhằm "giữ chỗ, chờ người có nhu cầu mua lại."

Ông Cảnh bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với việc chính quyền vào cuộc xử lý dứt điểm. Ông cho rằng, việc chiếm đất đã vi phạm quy hoạch, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân địa phương và gây bức xúc trong dư luận. "Cần thiết lập một trật tự mới để giữ niềm tin của nhân dân," ông nhấn mạnh.

Công trình lăng mộ xây dựng ở vùng núi Chại Rày. Ảnh: PV

Là người từng có thời gian làm cán bộ lâm nghiệp xã Hưng Tây (cũ), ông Trần Văn Ân, Bí thư chi bộ xóm Thượng Khê cho biết, nhiều năm trước, nhân dân xóm Thượng Khê cũng có những băn khoăn trước thực trạng người ngoài địa bàn xây dựng lăng mộ trong khu vực quy hoạch nghĩa trang Chại Rày.

“Chúng tôi cũng đang soạn thảo báo cáo đề xuất gửi lên UBND xã. Cần phải có thay đổi. Những tồn tại mang tính lịch sử thì có thể không xét lại, nhưng cần phải quy hoạch, nâng cao trách nhiệm quản lý để pháp luật được thực hiện nghiêm minh, và đảm bảo quyền lợi cho nhân dân trên địa bàn…”, ông Trần Văn Ân bày tỏ.

