Ngôi nhà mộc mạc "đẹp mê hoặc" ở Đà Nẵng

Terracotta Breath là ngôi nhà đa thế hệ thanh lịch nhưng khiêm tốn, nằm lặng lẽ trong một con hẻm nhỏ ở Đà Nẵng. Ảnh: Live out studio
Trên mảnh đất 7×22m, hai ngôi nhà tách biệt nhưng kết nối bởi khoảng sân xanh, nơi ánh sáng, gió và tình thân lan tỏa trong từng nhịp sống. Ảnh: Live out studio
Lấy phong thủy Việt làm nền tảng cùng ngân sách khiêm tốn, công trình tôn vinh giá trị thủ công và khí hậu nhiệt đới qua vật liệu mộc mạc: gạch, tre, gỗ, vữa đất nung, mái tôn lượn sóng. Ảnh: Live out studio
Mỗi chi tiết, từ tường gạch xoay đón gió, lan can đan dây thừng, đến hoa văn gạch sân vườn, đều chan chứa sự tỉ mỉ và chân thành. Ảnh: Live out studio
Nằm ngay mặt đường, ngôi nhà chào đón du khách bằng một khu vườn phía trước ngập tràn ánh nắng - một điểm dừng chân nhẹ nhàng trước khi bước vào. Ảnh: Live out studio
Mặt tiền bằng gạch với các cửa sổ liên kết góc cạnh và xoay, cân bằng giữa sự riêng tư và thoáng đãng, trong khi bóng râm của tre và mái tôn màu đất sét có tuổi thọ duyên dáng theo thời gian. Ảnh: Live out studio
Bên trong, tầng một thông từ phòng khách đến phòng ăn và nhà bếp, mở thẳng ra khu vườn. Ảnh: Live out studio
Cầu thang thép thanh mảnh, hoàn thiện với lan can dây thừng đan thủ công. Ảnh: Live out studio
Gạch, tre và gỗ tạo thành một phông nền ấm áp, vượt thời gian. Ảnh: Live out studio
Gạch ốp tường bằng đất nung trong nhà bếp. Ảnh: Live out studio
Hai phòng ngủ tràn ngập ánh sáng ở tầng trên, được thông gió qua các khe hở hẹp và giếng trời, luôn mát mẻ và thoáng đãng. Ảnh: Live out studio
Vị trí cửa sổ được bố trí hợp lý đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng, tạo cảm giác ngôi nhà rộng rãi hơn so với diện tích thực tế. Ảnh: Live out studio
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn