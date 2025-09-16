Khám phá giá trị dinh dưỡng và công dụng tuyệt vời của quả mít

Giá trị dinh dưỡng

Mít thuộc họ Dâu tằm, phổ biến ở các nước nhiệt đới châu Á. Có hai loại chính là mít mật (ngọt, mềm) và mít dai (giòn, ít ngọt).

Trong 100g mít tươi chứa khoảng: 157 calo; 2g chất béo; 38g carbohydrate; 3g protein; 40mg canxi cùng nhiều vitamin và khoáng chất

Đặc biệt, mít giàu vitamin C, vitamin nhóm B, kali, magie và carotenoid - chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, giảm nguy cơ ung thư, tim mạch và các bệnh về mắt.

Mít giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe

Lợi ích sức khỏe

Ăn mít với lượng hợp lý mang lại nhiều tác dụng:

Hỗ trợ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao giúp ngừa táo bón, tạo cảm giác no lâu.

Bảo vệ dạ dày: Một số hợp chất tự nhiên trong mít có thể giảm nguy cơ loét.

Ổn định đường huyết: Mít được tiêu hóa chậm, ít làm tăng đường máu đột ngột; chiết xuất hạt mít còn hỗ trợ người tiểu đường kiểm soát đường huyết.

Tốt cho tim mạch: Kali trong mít giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ, loãng xương.

Bảo vệ da: Vitamin C trong mít giúp da săn chắc, chống tác hại tia UV.

Ngừa ung thư: Các chất dinh dưỡng thực vật trong mít có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa tế bào ung thư.

Ăn mít bao nhiêu là đủ?

Dù giàu dinh dưỡng, ăn quá nhiều mít có thể gây “nóng trong”, nổi mụn, rôm sảy. Người có bệnh lý nền hoặc chế độ ăn kiêng đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung mít vào khẩu phần.

Cách bảo quản

Mít chín dễ hỏng nhanh. Để kéo dài thời gian sử dụng, nên bảo quản mít trong tủ lạnh; ở nơi thoáng mát, một quả mít chín có thể giữ được tới 6 tuần.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn