Người mẹ khóc ngất sau cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân trong vụ cháy 4 người chết

Các nạn nhân tử vong trong nhà vệ sinh

Liên quan đến vụ cháy khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín (Hà Nội), ông Nguyễn K. H. (SN 1978, ở xã Thường Tín) là người trực tiếp chứng kiến vụ hỏa hoạn cho biết, vào khoảng 5h ngày 16/9, ông và vợ nghe thấy tiếng hét thất thanh nên tỉnh dậy chạy ra xem.

Nơi xảy ra vụ cháy

"Ra tới nơi, tôi thấy ngôi nhà của gia đình anh Nghĩa đang cháy ngùn ngụt. Lúc đó rất đông bà con hàng xóm cũng chạy ra nhưng lửa cháy to khiến nhiều người không thể tiếp cận. Người dân sau đó đã gọi điện cho lực lượng chức năng và công an xã. Đặc biệt, khi vợ chồng tôi chạy ra tới nơi thì không còn nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong ngôi nhà nữa. Vụ việc xảy ra quá nhanh và đau xót khi cả gia đình 4 người đều tử vong. Vợ chồng cậu ấy còn quá trẻ", ông Nguyễn K. H. xót xa kể lại.

Bà N.T.V. là hàng xóm của nạn nhân cho biết, gia đình anh Nghĩa làm nghề cơ khí, phía sau nhà có cho thuê phòng trọ. Vợ chồng anh Nghĩa có 2 người con, đứa nhỏ nhất mới khoảng vài tháng tuổi.

"Thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình 4 thành viên đều nằm ở khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Căn nhà cháy có 2 lối thoát hiểm nhưng các nạn nhân không kịp chạy thoát dẫn tới sự việc đau lòng. Khi lên tới nơi, chúng tôi phát hiện cả hai vợ chồng đang ôm hai con nhỏ nằm tử vong ở nhà vệ sinh tại tầng 2", nhân chứng chia sẻ.

Nhiều người xung quanh đánh giá, ngôi nhà này có nhiều lối thoát hiểm, tuy nhiên khi xảy ra sự việc, lửa lớn lan nhanh nên các nạn nhân có thể bị cuống, đã không kịp chạy thoát ra ngoài.

Mẹ chồng kể lại cuộc gọi cầu cứu của con dâu

Bà Nguyễn Thị Tươi (SN 1975, mẹ đẻ của nạn nhân Nghĩa) chia sẻ: "Vào khoảng 4h45, tôi nhận được điện thoại của con dâu. Vừa nhấc máy, tôi nghe thấy tiếng con dâu nói lớn mẹ ơi cứu con, nhà con cháy rồi. Tôi nghe xong bủn rủn không biết phải xử lý thế nào, chỉ biết bảo con dâu ôm con nhảy qua cửa sổ. Nhưng con dâu nói sợ gãy chân, không dám nhảy rồi tắt máy. Sau cuộc gọi đó, tôi không thể liên lạc được với gia đình con trai. Ngay sau đó tôi tức tốc đi từ Phú Thọ xuống nhà các cháu. Suốt chặng đường, tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi chỉ cầu trời cho con cháu được bình an. Tới nơi, trước mắt tôi là căn nhà cấp 4 đã bị thiêu rụi, mái tôn bị sức nóng làm biến dạng. Tôi gào khóc gọi tên các con trong vô vọng. Cả gia đình con trai tôi mất rồi".

Khu vực tầng 1 ngôi nhà cháy

Theo bà Tươi, con trai bà tên Nghĩa, 28 tuổi, làm thợ cơ khí tại xưởng ở xã Thường Tín hơn 10 năm nay. Sau khi quen và nảy sinh tình cảm với chị H., cặp đôi dọn về xưởng anh Nghĩa sống cùng con gái riêng 5 tuổi của chị H. Cả hai vừa có thêm cô con gái được vài tháng tuổi.

“Mấy tháng trước, tôi ở cùng các con để chăm lo cho cháu nhỏ. Thấy cháu cứng cáp hơn, tôi mới về Phú Thọ để vợ chồng nó có không gian riêng, không ngờ lại xảy ra vụ việc quá đau lòng, xót xa này. Cháu Nghĩa dùng khu vực tầng 1 là nơi gia đình để xe máy, đồ đạc làm cơ khí. Trên gác xép là phòng ngủ của 4 người. Chồng tôi mất lâu rồi, Nghĩa vẫn chăm chỉ làm ăn, lo cho vợ con. Nỗi đau này quá lớn đối với tôi", bà Tươi nghẹn ngào kể lại.

Trước đó, vào khoảng 4h40' ngày 16/9, Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, 31, 32, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 Thành phố đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Đến khoảng 5h30’ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Mặc dù công tác nhận tin, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ rất khẩn trương, kịp thời tuy nhiên vụ cháy vẫn gây ra hậu quả đáng tiếc. Để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ, bên cạnh việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu Công an Thành phố khuyến cáo các hộ gia đình nên trang bị ngay hệ thống cảnh báo báo cháy sớm tại gia đình.

Hiện, Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.

