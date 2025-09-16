"Hot girl" Ly Meo đang bị công an truy nã là ai?

Theo báo Dân Trí, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Ly Meo) về tội Không tố giác tội phạm.

Tháng 12/2024, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Ly Meo về tội danh trên. Tuy nhiên, khi cô gái này được nhà chức trách cho tại ngoại, bị can đã bỏ trốn.

Công an TP.HCM kêu gọi Lê Phạm Hiểu Ly sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đơn vị đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc bắt giữ được Ly thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

"Hot girl" Ly Meo là ai?

Theo báo Vietnamnet, Ly "Meo" trước đây vốn kiếm sống bằng buôn bán online, là một hot girl trên mạng xã hội. Nhưng người này bị cáo buộc có liên quan mật thiết đến đường dây ma túy quy mô từ Tam giác vàng về TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác; bị Công an quận Tân Bình (cũ) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá hồi tháng 2/2024.

Về đường dây ma túy này, Cơ quan CSĐT đã khởi tố hơn 20 đối tượng về các tội danh như: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, công an thu giữ lượng lớn ma túy và vũ khí quân dụng có liên quan.

Trong đó, những mắt xích quan trọng tại Việt Nam của đường dây ma túy nói trên là Lê Thanh Tú (tự Cơ, 36 tuổi, ngụ quận 8), Phạm Công Chánh (42 tuổi), Lai Vi Thiệu (27 tuổi)… Các đối tượng này luôn thủ súng, lựu đạn để sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an.

