Đưa tinh thần các Nghị quyết thấm vào mọi cấp, mọi ngành, vào mọi thành phần xã hội; biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành niềm tin mới

Các đại biểu theo dõi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long truyền đạt nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW về Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này

Tại hội nghị, sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt nội dung Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long truyền đạt Chuyên đề 2: Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết số 72-NQ/TW có 5 quan điểm chỉ đạo, 5 nhóm mục tiêu. Trong đó, phấn đấu, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Tầm nhìn 2045 người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khoẻ mạnh tăng lên trên 71 tuổi, tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển....

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Nghị quyết đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Với tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, Kế hoạch hành động của Chính phủ đã xác định các nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết; đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, với 51 nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong kế hoạch.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng chủ trì tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh PT

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày Chuyên đề 3: Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết số 59-NQ/TW đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo. Mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thiết thực xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước. Tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát triển nhanh và bền vững; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước; phấn đấu đến giữa thế kỷ XX, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa... Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với phương châm triển khai tập trung thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; phân công nhiệm vụ phải đảm bảo cụ thể, rõ ràng cho các bộ, ngành, địa phương.

Cũng tại hội nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW về Bảo đảm An ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này.

Theo đó, trên cơ sở kế thừa Nghị quyết 55 và bổ sung, phát triển một số nội dung về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Nghị quyết số 70 có cách tiếp cận mới. Cụ thể, Nghị quyết số 70 đã đưa ra yêu cầu về bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới – một vấn đề an ninh phi truyền thống mới. Xác định rõ an ninh năng lượng là một bộ phận trọng yếu của an ninh quốc gia, gắn trực tiếp với ổn định chính trị, phát triển kinh tế, quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 70 thể hiện tầm tư duy chiến lược khi chuyển từ quan niệm “bảo đảm cung ứng” sang “bảo đảm vững chắc và chủ động an ninh năng lượng” với tầm nhìn chiến lược, dài hạn, đa chiều. Nghị quyết số 70 đề ra những mục tiêu cụ thể, được lượng hóa rõ ràng và 3 sát với thực tế để bảo đảm thực hiện đáp ứng yêu cầu, đúng tiến độ. Đồng thời tuân thủ nguyên tắc "phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa": Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, từng bước xóa bỏ bao cấp, bù chéo, điều chỉnh giá năng lượng theo thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế, đặc biệt khu vực tư nhân, tham gia toàn diện vào sản xuất, phân phối và cung ứng dịch vụ năng lượng.

Đến năm 2030, Nghị quyết đặt mục tiêu vừa đủ cung ứng – hiện đại hóa hệ thống điện – đẩy mạnh năng lượng tái tạo – bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu và LNG – nâng cao hiệu quả và giảm phát thải. Đến năm 2045, hướng tới một nền năng lượng bền vững, thông minh, cạnh tranh, hiện đại ngang tầm thế giới.

Bốn Nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo xung lực mạnh mẽ để bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai thực hiện 04 nghị quyết hết sức quan trọng của Bộ Chính trị. Trong đó Nghị quyết 59 là một trong bốn nghị quyết trụ cột đã đề cập trong buổi triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị vào ngày 18/5/2025; 03 nghị quyết còn lại là nghị quyết chuyên đề. Ba nghị quyết này tiếp nối và bổ sung mạnh mẽ cho "Bộ tứ nghị quyết" chiến lược, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, mũi đột phá để hiện thực hóa mục tiêu “100 năm - xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững”.

Tổng Bí thư đề nghị toàn hệ thống chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm một số nguyên tắc trong quá trình triển khai các Nghị quyết này, đó là: 5 nhất quán (chính trị - pháp lý - dữ liệu - phân bổ nguồn lực - truyền thông); 3 công khai (mục tiêu - tiến độ - kết quả); 3 sớm (sớm hoàn thiện thể chế - sớm khởi động dự án trọng điểm - sớm bố trí vốn) và 5 rõ (rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả) và triển khai ngay các nội dung Nghị quyết trong thời gian sớm nhất ở tất cả các cấp.

Để bảo đảm chỉ đạo thống nhất, điều phối nhịp nhàng và "đến được cơ sở", cần thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đối với từng Nghị quyết hoặc Ban Chỉ đạo Trung ương về việc triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, cần xây dựng "bảng điều khiển số" công khai, cập nhật theo tuần và theo tháng, theo dõi các chỉ số cốt lõi, các nút thắt, tiến độ thực hiện của từng Nghị quyết; Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương và của Nhân dân. Đồng thời, có thể mời các nhóm chuyên gia độc lập, bộ phận giám định chính sách tham gia thẩm định giải pháp, đánh giá, phản biện khách quan.

Nhấn mạnh một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của từng Nghị quyết, đồng thời làm rõ mối liên hệ biện chứng, bổ trợ lẫn nhau giữa các Nghị quyết được triển khai hôm nay, Tổng Bí thư khẳng định: Động lực phát triển mới của đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Hội nhập quốc tế là cánh cửa vươn ra thế giới; Năng lượng ổn định và xanh là điều kiện cần cho sản xuất, cho trường học, bệnh viện; Giáo dục - đào tạo chất lượng cao cung cấp đội ngũ kỹ sư hệ thống, bác sĩ, nhà quản trị dịch vụ công tương lai; Y tế hiện đại, dự phòng vững, chăm sóc tốt giúp người dân khỏe mạnh để học, để làm, để sáng tạo. Những trụ đỡ này được củng cố đồng thời bằng thể chế thông suốt, kỷ luật thực thi nghiêm, dữ liệu dẫn dắt và phân bổ nguồn lực thông minh. Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc bền bỉ.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào việc với tinh thần "nói đi đôi với làm", "việc hôm nay không để ngày mai". Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả, không đùn đẩy, không né tránh. Từng quý, từng năm, chúng ta kiểm điểm nghiêm túc, công khai minh bạch, khen thưởng xứng đáng người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực.

Bốn Nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo xung lực mạnh mẽ để ta bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; cộng đồng doanh nghiệp, các nhà ngoại giao, đội ngũ trí thức, nhà giáo, thầy thuốc, công nhân, nông dân, thanh niên cả nước đồng lòng, đồng sức, chung tay thực hiện. Mỗi người một việc cụ thể, mỗi ngày một kết quả cụ thể, kiên trì, bền bỉ, có phương pháp, có kỷ luật, có sáng tạo.

“Hãy làm cho tinh thần các Nghị quyết được triển khai hôm nay thấm vào mọi cấp, mọi ngành, vào mọi thành phần xã hội, tới từng phường xã, làng bản, thôn xóm, tới từng lớp học, từng phân xưởng, từng cánh đồng, từng ngôi nhà, từng người dân; biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành niềm tin mới.” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị với lộ trình, tiến độ, nội dung cụ thể

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 nội dung. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan báo chí, của hệ thống truyền thông cơ sở, nền tảng số và các công cụ truyền thông mới để truyền tải thông tin về các nội dung này.

Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị với lộ trình, tiến độ, nội dung cụ thể. Thường xuyên bám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết để thông tin lan tỏa cách làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân; kịp thời đấu tranh, phê phán những nhận thức về việc làm sai trái, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt, mang lại kết quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực đối ngoại, năng lượng, y tế, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực mang tính chiến lược khác.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn