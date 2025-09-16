Bắt 2 "tiktoker" dàn dựng clip chặn đầu xe, úp bánh kem, đội quần lót vào mặt người đi đường

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, Công an xã Đông Thạnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt và quyết định tạm giữ với Lương Công Thuận (SN 1998) và Lê Văn Nhâm (SN 1992) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng, phương tiện nắm tình hình trên không gian mạng; qua đó phát hiện 2 tài khoản tiktok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” thường xuyên “livestream” thực hiện các thử thách phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn (chặn đầu xe gây ách tắc giao thông, úp bánh kem, đội quần lót vào mặt người đi đường...).

Ngay khi nắm được thông tin, Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp công an các địa phương trên địa bàn Thành phố tổ chức truy xét, bắt giữ tất cả các đối tượng có liên quan.

Ngày 12/9, phát hiện 2 tài khoản tiktok trên cùng thực hiện livestream, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng PC02 đã bắt giữ Thuận - chủ tải khoản “Thuận khùng báo đời” khi đối tượng đang thực hiện hành vi gây rối tại 1 khách sạn trên địa bàn Phường Thới An; đồng thời tiếp truy xét và chỉ trong chưa tới 24 giờ sau đã bắt giữ Nhâm - chủ tài khoản “Minh báo đời yêu em” khi đối tượng lẩn trốn.

Qua điều tra, công an xác định do cần tiền tiêu xài, Thuận sử dụng tài khoản tiktok “Thuận Khùng Báo Đời”, cùng Nhâm sử dụng tài khoản tiktok “Minh Báo Đời Yêu Em” đã nhiều lần cùng nhau bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật, khiến nhiều người bất bình và lên án như: nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ; đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” rồi đứng múa giữa giao lộ; thuê người để tạo dựng tình huống dùng bánh kem úp vào mặt đồng bọn rồi rượt đuổi nhau tạo kịch tính; lau xe ô tô bằng quần lót khi xe đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông…



Các đối tượng thông báo trên tài khoản tiktok, nếu muốn đối tượng “livestream” thực hiện các “thử thách” - tình huống như trên thì người xem phải trả tiền; mỗi lần thực hiện có thể thu từ 3 - 5 triệu đồng. Sau đó, Thuận và Nhâm chia lợi nhuận theo thỏa thuận. Nhóm đối tượng còn lôi kéo, thuê thêm 2 đối tượng khác để cùng tham gia quay clip, dựng cảnh.

Tại Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an TPHCM khẳng định: hành vi của các đối tượng là lệch chuẩn xã hội, thể hiện sự coi thường và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và văn hóa, đặc biệt khi các clip độc hại này được lan truyền đến giới trẻNgười dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức, không tham gia hoặc cổ xúy cho các nội dung nhảm nhí, câu view. Phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh, đúng pháp luật.

Công an TPHCM kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm pháp luật; trong đó, mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện nội dung phản cảm, gây rối nơi công cộng, cản trở giao thông đều được phát hiện, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân khi phát hiện hành vi tương tự cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.

