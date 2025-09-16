Chồng đâm vợ cũ rồi phóng hỏa tự vẫn

Kết quả xác minh ban đầu, sáng 15/9, Công an xã Trà Ôn nhận được tin báo của người dân về việc Đ.V.S. (SN 1976, ngụ xã Trà Ôn) dùng dao đâm bà N.N.T. (SN 1983, ngụ xã Trà Ôn, vợ cũ của S. và đã ly hôn) gây thương tích tại khu vực phường Đông Thành.

Căn nhà nơi S. đập phá đồ dùng và phóng hỏa để tự vẫn.



Gây án xong, S. điều khiển xe máy đến nhà riêng của bà T. tại ấp Tích Khánh A (xã Trà Ôn). Đến nơi, S. đập phá đồ dùng trong nhà, khóa cửa rồi tự dùng xăng tưới lên cơ thể và châm lửa đốt.

Sự việc khiến S. tử vong và hư hỏng một số tài sản trong nhà. Riêng bà T. bị đâm thương tích và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành công tác khám nghiệm, đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn