Xe chở tiền ngân hàng gây tai nạn liên hoàn, 3 người nhập viện

Trưa 16/9, xe ô tô 7 chỗ BKS 51D-002.. lưu thông trên đường Trường Chinh (hướng từ ngã tư bảy Hiền về đường Cộng Hòa), đến giao lộ Trường Chinh-Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, chiếc xe được cho là mất lái đã tông trúng một xe máy đi cùng chiều.

Đầu xe 7 chỗ biến dạng sau khi tông liên hoàn.

Cú va chạm khiến xe máy và người điều khiển văng xa, người điều khiển xe bị thương nặng. Chưa dừng lại xe 7 chỗ tiếp tục lao vào dải phân cách cuốn đi khoảng 10m dải phân cách bằng sắt. Xe 7 chỗ tiếp tục lao qua làn đường ngược lại, leo lên vỉa hè tông tiếp một xe máy khác sau đó tông vào trụ điện mới dừng lại.

Dải phân cách bị phá hỏng.

Tại hiện trường 3 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. đầu xe 7 chỗ sau khi tông vào trụ điện bị biến dạng. Sau khi sự cố xảy ra, 2 người trong xe ô tô mặc đồng phục ngân hàng tông cửa thoát ra với vẻ mặt hoảng hốt.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

3 người trong vụ TNGT trên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Tân Bình phối hợp với CSGT khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân. Nhiều người chứng kiến cho hay, khi qua ngã tư, chiếc xe 7 chỗ lao đi rất nhanh.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn