Điều cần biết về bộ sạc nhanh trên iPhone 17

Apple ra mắt bộ sạc 40W với công suất tối đa 60W. Ảnh: AppleInsider.

Cùng với loạt iPhone 17, Apple vừa giới thiệu bộ sạc mới. Với tên gọi hơi khó hiểu là "bộ chuyển nguồn động 40 W tối đa 60 W", đây lại là một trong những bộ sạc đầu tiên trên thị trường hỗ trợ chuẩn USB PD 3.2 AVS (Adjustable Voltage Supply hay Cấp điện áp điều chỉnh được).

Tuy nhiên, Táo khuyết không phải là đơn vị tiên phong trong công nghệ sạc này. Trước đó, Google đã tung ra bộ sạc USB-C Pixel Flex Dual Port 67 W với tính năng tương tự, theo thông tin từ The Verge.

Chuẩn AVS cho phép cung cấp điện áp linh hoạt, ổn định hơn so với các chuẩn trước. Thay vì cố định ở một vài mức điện áp nhất định, bộ sạc có thể điều chỉnh chính xác theo nhu cầu của thiết bị. Điều này giúp sạc nhanh, hiệu quả hơn và hạn chế sinh nhiệt, đồng thời duy trì tuổi thọ pin cho điện thoại và laptop.

Trong thực tế, pin trên smartphone và máy tính xách tay không nạp ở mức công suất tối đa xuyên suốt quá trình sạc. Khi dung lượng tăng dần, tốc độ sạc sẽ giảm nhằm đảm bảo an toàn và tránh quá nhiệt. Với AVS, nguồn điện có thể “tinh chỉnh” điện áp gần sát mức lý tưởng, giúp cải thiện tốc độ nạp ở những giai đoạn quan trọng.

Dù vậy, bộ sạc mới của Apple không duy trì được công suất 60 W liên tục. Theo thử nghiệm từ người dùng trên reddit có tên UsbCHardware, sản phẩm chỉ giữ được mức này trong khoảng 18 phút, sau đó giảm xuống ngưỡng 40 W.

Điều đó đồng nghĩa bộ sạc nhỏ gọn sử dụng công nghệ GaN của Apple phù hợp hơn cho iPhone 17 thay vì MacBook Pro. Đây cũng là lý do Apple định danh sản phẩm là bộ sạc 40 W “với công suất tối đa 60 W”, chứ không quảng bá như một bộ sạc 60 W hoàn chỉnh.

Thử nghiệm từ cộng đồng người dùng cũng cho thấy bộ sạc có thể đáp ứng nhu cầu của thiết bị khác, như Nintendo Switch 2 khi kích hoạt chế độ TV-out vốn yêu cầu nguồn 60 W. Tuy nhiên, chưa có thông tin rõ ràng về mức độ ổn định khi sử dụng trong thời gian dài.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn