Trùm giang hồ Long "tròn" lĩnh án

Sáng 16-9, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 9 bị cáo, trong đó có trùm giang hồ khét tiếng Nguyễn Hải Long (tức Long "tròn", Long "máy chém"; SN 1969, ngụ Hàng Cót, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Quang cảnh xét xử Long "tròn" và 8 bị cáo sáng nay 16-9

Ngoài Long "tròn", 8 bị cáo khác gồm: Đặng Mỹ Vân (SN 1995, ngụ phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Nguyễn Anh Duy (SN 1996, phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Phạm Bá Đại (SN 1994, ngụ TP Hà Nội); Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1986); Phạm Thị Yến (SN 1998); Lê Quang Hoàn (SN 1993); Nguyễn Huy Trung (SN 1991); Phạm Ngọc Sơn (SN 1996) tất cả cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9-9-2024 tại Quốc lộ 47 (đoạn trước số nhà 187 Lê Lai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Phạm Thị Yến có hành vi cất giấu 1,882 g ma túy (loại Ketamine) để sử dụng.

Nguyễn Hải Long (tức Long "tròn") thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Mở rộng điều tra, công an phát hiện Phạm Thị Yến còn có hành vi khởi xướng việc sử dụng ma túy, cung cấp ma túy cùng Nguyễn Huy Trung, Phạm Ngọc Sơn tổ chức cho nhau sử dụng và tổ chức cho Nguyễn Thị Quỳnh Anh sử dụng vào ngày 5 và 6-9-2024 tại nhà Hoàn (phố Cốc Hạ 2, phường Hạc Thành) và cung cấp ma túy, cùng Đặng Mỹ Vân, Đỗ Hoàng Hiệp, Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Hải Long, Phạm Bá Đại, Hoàng Thị Hương sử dụng vào ngày 8 và 9-9-2025 tại số nhà 71 Trịnh Khả, phường Hạc Thành.

Long "tròn" bị tuyên phạt 9 năm tù

Cơ quan công an xác định đây là đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng hình sự cộm cán.

Trong đó, Đỗ Hoàng Hiệp (tức "Hiệp máu"; SN 1989 thường trú tại Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, hiện đang ở tại số nhà 71, Trịnh Khả, phường Hạc Thành) là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo Phạm Thị Yến liên hệ, móc nối và giao dịch mua bán các loại ma túy tổng hợp như: Ketamin, thuốc lắc, nước vui với đối tượng Đặng Mỹ Vân ở Hà Nội, sau đó đưa về Thanh Hóa để tiêu thụ và cung cấp ma túy cho các nhóm đối tượng của Hiệp "máu", Hoàn "gấu" để sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm buôn bán, tàng trữ ma túy thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Còn Nguyễn Hải Long (tức Long "tròn") đã cung cấp bộ dụng cụ sử dụng ma túy, tổ chức cho đối tượng khác sử dụng ma túy tại nhà số nhà 71 Trịnh Khả và một khách sạn tại phường Hạc Thành.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1 - Thanh Hóa tuyên phạt: Đặng Mỹ Vân 11 năm tù, Phạm Thị Yến 10 năm tù, Nguyễn Anh Duy 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hải Long 9 năm tù, Nguyễn Huy Trung 8 năm 6 tháng tù, Phạm Ngọc Sơn 9 năm 6 tháng tù, Phạm Bá Đại 8 năm tù, Nguyễn Thị Lan Hương 8 năm tù, Lê Quang Hoàn 7 năm 6 tháng tù. Tổng cộng, 9 đối tượng lĩnh hơn 80 năm tù.

Đối với Đỗ Hoàng Hiệp, do bị bệnh tâm thần ở giai đoạn cấp tính nên VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Hiện nay, Hiệp đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương và chưa kết thúc. Cơ quan điều tra đã tách vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" đối với bị can Đỗ Hoàng Hiệp.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động