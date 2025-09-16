Xúc phạm kiểm lâm trên mạng xã hội, người đàn ông bị xử phạt

Ngày 16-9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Nam Xuân (Thanh Hóa) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.K.T. (SN 1966; ngụ bản Phố Mới, xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 10 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Ông N.K.T. xúc phạm lực lượng kiểm lâm trên mạng xã hội tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, Công an xã Nam Xuân phát hiện trên mạng xã hội Facebook có bài viết về một số cán bộ kiểm lâm vừa bị khởi tố về tội nhận hối lộ của đối tượng buôn gỗ lậu.

Dưới bài viết này, có một tài khoản đã bình luận với nội dung không có căn cứ, mang tính quy chụp, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng kiểm lâm.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Nam Xuân xác định ông T. là chủ tài khoản Facebook có bình luận trên với hàm ý là cán bộ kiểm lâm ở Quan Hóa (cũ) không trong sáng và rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên đang bị chặt phá.

Tuy nhiên, những nội dung ông T. nêu không có tài liệu, không có căn cứ chứng minh và hoàn toàn là thông tin bịa đặt mang tính cá nhân, làm mất uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng kiểm lâm.

Ông T. sau đó đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời đã gỡ bỏ bình luận sai sự thật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động