Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 6.000 viên ma túy về Việt Nam

Ngày 16/9, thông tin từ Đồn Biên phòng Na Ngoi, BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, lúc 16h40 ngày 14/9, tại khu vực bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Na Ngoi chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Càn, Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An) bắt quả tang đối tượng Xải Khư Lỳ (SN 1985), trú tại bản Nậm Ngạt, huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Xải Khư Lỳ bị bắt giữ cùng tang vật (ảnh BPNA)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và một số vật chứng khác có liên quan.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng Xải Khư Lỳ khai vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam để bán kiếm lời, khi đến khu vực bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An thì bị BĐBP tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Hiện, BĐBP tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn