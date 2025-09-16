Nữ ca sĩ 19 tuổi bị đuổi khỏi nhóm vì rò rỉ ảnh thân mật với bạn trai

Yahoo đưa tin iLiFE! là một nhóm nhạc nữ J-Pop nổi tiếng ra mắt với 5 thành viên vào 2020. Hiện tại, nhóm có 8 thành viên và là một phần của HEROINES - siêu nhóm nhạc sở hữu nhiều nhóm nhỏ khác nhau. Mới đây, chỉ hai ngày trước buổi hòa nhạc của iLiFE! tại khu vực Nippon Budokan, Tokyo, Nara Nodoka (19 tuổi) bất ngờ bị đuổi khỏi nhóm.

Theo một tuyên bố chính thức từ công ty quản lý, Nara rời khỏi iLiFE! do "vi phạm nội quy nghiêm trọng". Quyết định này được đưa ra sau khi những bức ảnh rò rỉ của Nara với người được cho là bạn trai của cô lan truyền trên mạng xã hội. Nara còn bị cáo buộc nói xấu các thành viên iLiFE! trong tin nhắn trò chuyện riêng tư trên LINE.

Nara rời khỏi iLiFE! sau khi lộ ảnh thân mật với bạn trai. Ảnh: Yahoo.

Mặc dù bị loại khỏi nhóm, Nara vẫn được phép biểu diễn tại buổi hòa nhạc diễn ra ít ngày sau đó của iLiFE!. Nara giải thích sự vắng mặt của cô sẽ là gánh nặng cho các thành viên khác nên cô tiếp tục biểu diễn trong sự kiện này.

Một ngày sau khi Nara rời nhóm, công ty quản lý của iLiFE!, imaginate thông báo giáng chức trưởng nhóm Konoka Riri, 26 tuổi. Imaginate tuyên bố Riri bị giáng chức và chịu thêm các hình phạt do "hành vi không phù hợp". Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể chưa được công ty thông báo.

Theo một video lan truyền trên X (trước đây là Twitter) thu hút hơn 20 triệu lượt xem, Riri được nhìn thấy đang âu yếm, ôm hôn một người đàn ông. Riri sau đó xác nhận cô là người trong video bị rò rỉ và xin lỗi vì đã gây rắc rối cho nhóm.

Chưa rừng ở đó, mới đây nhất, cuộc sống riêng tư của Wakaba Noa, 17 tuổi, cũng bị phơi bày. Bức ảnh chụp trước khi ra mắt của Noa và một người đàn ông không rõ danh tính, được đồn đoán là bạn trai cô, đã lan truyền trên mạng. Noa nhanh chóng lên tiếng xác nhận cô và người trong ảnh hẹn hò trước khi cô ra mắt. Sau đó, nữ ca sĩ chấm dứt mối quan hệ để theo đuổi sự nghiệp thần tượng.

Noa cũng giải thích gần đây cô liên lạc với bạn trai cũ vì tôn trọng, không phải bất kỳ lý do lãng mạn nào. Noa khẳng định với người hâm mộ cô chưa từng hẹn hò từ khi trở thành thần tượng.

“Bức ảnh đang được chia sẻ là hồi tôi học năm hai trung học cơ sở. Lúc đó, tôi chia tay anh ấy vì muốn theo đuổi con đường thần tượng. Từ đó đến nay, chúng tôi không gặp lại nhau. Có vài lần chúng tôi nhắn tin với tư cách bạn bè, nhưng không hề có tình cảm lãng mạn”, Wakaba Noa giải thích.

Đáp lại, người hâm mộ đã bảo vệ cả 3 thần tượng, đồng thời chỉ trích lệnh cấm hẹn hò của các công ty giải trí.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn