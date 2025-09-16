Bắt giữ đối tượng xâm hại tình dục bạn nhậu sau 20 giờ gây án

Ngày 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đinh Bạt Ngọc (27 tuổi, trú tại xã Đam Rông 1) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục một phụ nữ, xảy ra trên địa bàn vào chiều 11/9.

Theo thông tin ban đầu, vào 15h ngày 11/9, chị Đ.M.N.Q. (trú xã Đinh Văn Lâm Hà) cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên địa bàn xã Đam Rông 1 để ăn uống. Trong nhóm này có sự xuất hiện của đối tượng Đinh Bạt Ngọc (SN 1998, trú thôn Trung Tâm 2, xã Đam Rông 1).

Khoảng 30 phút sau, Ngọc rời quán về trước. Ít lâu sau, chị Q. cũng ra về và đến căn nhà thuê của bạn tại thôn Đạ Sơn (xã Đam Rông 1). Tại đây, chị Q. bất ngờ phát hiện Ngọc đang đứng trước cổng nhà.

Khi chị Q. mở cửa vào trong, đối tượng đã lén theo sau rồi dùng vũ lực khống chế và thực hiện hành vi xâm hại. Sau khi gây án, Ngọc rời khỏi hiện trường.

Đinh Bạt Ngọc bị công an bắt sau khi gây án.

Ngay sau sự việc, nạn nhân đã trình báo tới Công an xã Đam Rông 1. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nghi phạm.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đinh Bạt Ngọc khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi bị bắt, Ngọc được di lý về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

