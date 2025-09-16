Bắt giữ kẻ cướp giật 120 tờ vé số của cụ bà 78 tuổi

Ngày 16-9, Công an xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ Lê Văn Thà (SN 1982; cư trú xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp) - đối tượng cướp giật vé số của người bán dạo.

Đối tượng Lê Văn Thà bị bắt giữ vì cướp giật 120 tờ vé của cụ bà 78 tuổi

Bị hại là bà Đỗ Hoàng Anh (78 tuổi; ngụ phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp). Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 13-9, bà Anh đi bán vé số dạo trên tuyến đường liên ấp Trường Xuân B, xã Lương Hòa Lạc.

Lúc này, Thà chạy xe máy ngang qua và dừng lại giả vờ hỏi mua vé số của bà Anh. Sau khi cầm vé số trên tay, Thà lợi dụng sơ hở của bà Anh để cướp giật 120 tờ vé số rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo từ bà Anh, Công an xã Lương Hòa Lạc đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành điều tra, xác minh và truy tìm, bắt giữ Thà.

Tại cơ quan công an, Thà thừa nhận hành vi cướp giật vé số của bà Anh, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra, Thà còn khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ cướp giật vé số khác của người bán dạo.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động