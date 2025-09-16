VPF và VFF ra quyết định quan trọng về V-League, HAGL được hưởng lợi

Sáng 16/9, VPF và VFF ra quyết định cuối cùng về suất xuống hạng của V-League 2025/2026 cũng như suất lên, xuống hạng của giải hạng Nhất Quốc gia.

Ảnh: VPF.

Theo đó, giải đấu cao nhất Việt Nam sẽ có 1,5 suất xuống hạng. Ngoài đội xếp cuối bảng xuống hạng trực tiếp, đội xếp thứ 13 sẽ đá trận play-off với đội nhì bảng giải hạng Nhất.

Với giải hạng Nhất, sẽ có 1,5 suất lên hạng V-League, đội vô địch sẽ lên thẳng V-League 2026/2027 còn đội nhì bảng sẽ đá trận play-off với đội xếp thứ 13 V-League.

Đây là thay đổi so với quy định 2 suất lên hạng, 2 suất xuống hạng được BTC đưa ra ban đầu. Thay đổi này đến từ việc giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 thay đổi số đội tham dự từ 14 xuống chỉ còn 12.

Với những thay đổi này, cuộc đua trụ hạng ở V-League 2025/2026 sẽ bớt căng thẳng hơn với các ứng viên tiềm năng như HAGL, Thanh Hóa, Đà Nẵng.

HAGL đang có khởi đầu không thật tốt ở V-League 2025/2026 khi chưa ghi được bàn thắng nào sau 3 trận và đang xếp áp chót. Việc giải đấu thay đổi suất xuống hạng giúp đội bóng phố Núi phần nào bớt được áp lực trong chặng đường tiếp theo.

