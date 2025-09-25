Tình hình tuyển dụng việc làm tại KCN VSIP tại Nghệ An hiện nay

Với quy mô đầu tư lớn, hạ tầng đồng bộ và sự gia nhập của nhiều tập đoàn trong nước và quốc tế, khu công nghiệp này không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Nghệ An mà còn mở ra hàng nghìn cơ hội việc làm cho lao động phổ thông địa phương. Để hiểu rõ hơn về tình hình tuyển dụng tại KCN VSIP, các vị trí đang cần nhân sự và cơ hội việc làm cụ thể tại Nghệ An, mời bạn tham khảo chi tiết trong bài viết sau.

I. Nhu cầu tuyển dụng tại VSIP Nghệ An đang tăng mạnh

Trong thời gian gần đây, tình hình tuyển dụng việc làm tại Nghệ An đang ghi nhận tốc độ mở rộng sản xuất nhanh chóng từ nhiều doanh nghiệp lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, thực phẩm và dệt may. Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, chỉ trong quý II năm 2025, tổng số nhu cầu tuyển dụng tại khu công nghiệp VSIP vượt ngưỡng 5.800 lượt, với trên 70% là vị trí dành cho lao động phổ thông không yêu cầu bằng cấp chuyên môn.

Nhiều doanh nghiệp FDI mới đi vào hoạt động như Luxshare-ICT, Everwin Precision Technology, hay các xưởng gia công cơ khí nội địa cũng liên tục đăng tin tuyển dụng công nhân sản xuất, nhân viên vận hành máy và nhân viên kho. Điều này không chỉ giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp tại địa phương, mà còn tạo điều kiện cho người lao động có thu nhập ổn định ngay tại quê nhà, không cần phải di cư ra các tỉnh phía Nam để mưu sinh.

II. Cơ hội việc làm tại khu công nghiệp VSIP ở Nghệ An

VSIP Nghệ An đang là điểm đến của nhiều nhà máy sản xuất quy mô lớn, mở ra hàng nghìn cơ hội việc làm trong các ngành nghề như lắp ráp linh kiện điện tử, may mặc xuất khẩu, chế biến thực phẩm, đóng gói hàng hóa và vận hành máy móc. Đặc biệt, nhóm lao động phổ thông từ 18 đến 45 tuổi có sức khỏe tốt luôn được ưu tiên tuyển dụng, không yêu cầu bằng cấp chuyên môn.

Hình thức tuyển dụng việc làm chủ yếu là làm theo ca, toàn thời gian cố định, với nhiều doanh nghiệp hỗ trợ chỗ ở, bữa ăn giữa ca và phụ cấp chuyên cần. Ngoài ra, các vị trí tổ trưởng chuyền, kiểm tra chất lượng (QC) hay thủ kho cũng tạo thêm cơ hội cho những lao động có kinh nghiệm từng làm trong nhà máy hoặc khu công nghiệp khác.

Nhờ chính sách thu hút đầu tư và quy hoạch hạ tầng hợp lý, VSIP Nghệ An trở thành vùng đất tiềm năng cho người lao động địa phương có nguyện vọng làm việc ổn định, lâu dài mà không cần rời quê hương.

III. Tìm việc làm Nghệ An nhanh chóng trên Vieclam.net

Hiện nay, để tìm việc làm tại Nghệ An nhanh chóng và hiệu quả, người lao động có thể sử dụng hệ thống bộ lọc thông minh tại Vieclam.net. Trang tuyển dụng này cho phép lọc công việc theo tỉnh thành, ngành nghề, trình độ học vấn, mức lương và hình thức làm việc, giúp rút ngắn thời gian tra cứu và tiếp cận đúng nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, với các ngành nghề phổ biến như công nhân nhà máy, bảo vệ, bán hàng, phụ bếp, lái xe, ứng viên có thể tìm thấy hàng trăm tin đăng tuyển dụng tại TP. Vinh, VSIP Hưng Tây, TX. Cửa Lò và nhiều khu vực khác trong tỉnh. Ngoài ra, Vieclam.net hỗ trợ cập nhật liên tục các tin tuyển dụng mới nhất trong ngày, giúp người tìm việc không bỏ lỡ cơ hội phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình.

Tìm việc làm Nghệ An nhanh chóng trên trang web Vieclam.net

Với sự đầu tư bài bản và quy mô ngày càng mở rộng, KCN VSIP Nghệ An đang trở thành một trong những điểm sáng thu hút lao động trên địa bàn tỉnh. Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, công nhân sản xuất, bảo vệ, nhân viên vận hành máy móc... tại khu công nghiệp này tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Để tìm việc làm lao động phổ thông tại Nghệ An một cách nhanh chóng và an toàn, bạn có thể truy cập Vieclam.net là nền tảng đăng tin tuyển dụng uy tín với hàng nghìn cơ hội việc làm được cập nhật mỗi ngày.

Thông tin liên hệ: * Công ty cổ phần Định Anh * Website: Vieclam.net * Phone: 0287 300 1234 * Email: [email protected] * Địa chỉ: A35 Nam Quang 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Hưng, TP.HCM (sau sáp nhập)

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn