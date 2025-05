Clip dài hơn 2 phút xe máy kẹp 3 thách thức cảnh sát giao thông ở VSIP Nghệ An gây phẫn nộ

Your browser does not support the video tag.

Theo báo Dân trí, tối 24/5, một clip dài hơn 2 phút đã xuất hiện trên mạng xã hội, ghi lại cảnh ba người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, liên tục lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường dân cư.

Phía sau là xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông, liên tục hú còi, truy đuổi và yêu cầu dừng phương tiện.

Tuy nhiên, người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng tốc, phóng với tốc độ cao, nhiều lần suýt va chạm với người đi đường, gây nguy hiểm cho chính bản thân và người khác.

Clip ghi nhận các hình ảnh được cho là xảy ra tại Khu đô thị VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Báo Tiền Phong cho biết thêm, ngay sau khi được đăng tải, đoạn video thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật và tính mạng người khác của nhóm thanh niên. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm để răn đe, ngăn chặn các hành vi tương tự.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nhật Hạ (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn