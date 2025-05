Tập trung giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các doanh nghiệp đang đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP

Qua kiểm tra thực tế, qua báo cáo và ý kiến của các doanh nghiệp, Sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của các nhà đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp và các Sở, ban ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh trong quá trình triển khai, vận hành, phát triển các dự án. Đến nay đã đạt được các kết quả rất tích cực.

Sự hình thành Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An là động lực quan trọng trong việc phát triển các khu công nghiệp và xúc tiến, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An, đồng thời là biểu tượng hợp tác hiệu quả, bền vững, lâu dài giữa chính phủ hai nước Việt Nam - Singapore và giữa tỉnh với các địa phương nơi triển khai dự án. Đặc biệt, ngày 12/3/2025, tại Singapore, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 cho lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp, khẳng định cam kết mạnh mẽ của tỉnh Nghệ An trong thu hút đầu tư chiến lược để tạo ra những cú đột phát cho phát triển công nghiệp trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm và làm việc với các doanh nghiệp sản xuất tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An vào ngày 25/4

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, xin chia sẻ những khó khăn, vướng mắc hiện nay của các doanh nghiệp. Để Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tiếp tục là những nhân tố quan trọng trong phát triển sản xuất công nghiệp, góp phần cụ thể hoá mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,5% trong năm 2025 của tỉnh, đưa Khu Kinh tế Đông Nam là động lực tăng trưởng của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; từng bước nâng cao đời sống người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đấu nối hạ tầng, cấp điện, triển khai các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao, tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp hoàn thành giải phóng mặt bằng các phần diện tích còn lại, đầu tư xây dựng các trạm biến áp và đường dây, công trình hạ tầng ngoài hàng rào các khu công nghiệp theo đúng quy định, đảm bảo thời gian theo yêu cầu, đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. UBND thành phố Vinh, UBND các huyện Hưng Nguyên, Diễn Châu tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, đảm bảo bàn giao mặt bằng các dự án cho nhà đầu tư trước ngày 30/5/2025.

Về công tác tuyển dụng lao động, Chủ tịch UBND tỉnh giao các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan và các nhà đầu tư, triển khai hiệu quả Chỉ thị 33-CT/TU, Đề án 40-ĐA/TU, Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 14/3/2025 của UBND tỉnh; ưu tiên hỗ trợ các nhà đầu tư trực tiếp tuyển dụng lao động tại địa bàn; phối hợp các nhà tuyển dụng, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải pháp khác để thu hút nhân lực đảm bảo.

Công ty TNHH VSIP Nghệ An cùng các doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng thêm các giải pháp nhằm nâng cao mức thu nhập để thu hút và giữ chân người lao động.

Về các kiến nghị khác của Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty rà soát, có văn bản, hồ sơ, tài liệu gửi các sở, ban ngành để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định...

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn