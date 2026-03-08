Việt Nam có loại "rau hoàng đế" bổ ngang thuốc đắt tiền, cực tốt cho phái mạnh

Chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa

Măng tây chứa hàm lượng lớn vitamin E, C và các hợp chất polyphenol như quercetin, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Nhờ cơ chế này, măng tây hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm, giảm viêm nhiễm và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh mãn tính như ung thư hay tim mạch.

Cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ lợi khuẩn

Với nguồn chất xơ dồi dào, đặc biệt là inulin (một loại prebiotic), măng tây giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Việc tiêu thụ măng tây thường xuyên không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón mà còn tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất của cơ thể.

Măng tây tốt cho sức khỏe lại có nhiều ở Việt Nam. (Ảnh minh họa: VTCNews)

Bảo vệ sức khỏe thai nhi và mẹ bầu

Măng tây là nguồn cung cấp axit folic (Vitamin B9) tự nhiên cực kỳ lý tưởng, đóng vai trò sống còn trong việc hình thành ống thần kinh của thai nhi. Bổ sung măng tây vào chế độ ăn của phụ nữ mang thai giúp giảm thiểu nguy cơ dị tật bẩm sinh và hỗ trợ quá trình phân chia tế bào khỏe mạnh trong suốt thai kỳ.

Kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim mạch

Nhờ hàm lượng kali cao và khả năng ức chế các enzyme gây co mạch, măng tây giúp thư giãn các mạch máu và đào thải muối dư thừa qua nước tiểu. Điều này giúp ổn định chỉ số huyết áp, giảm áp lực lên hệ tim mạch và ngăn ngừa các nguy cơ đột quỵ hay xơ vữa động mạch một cách tự nhiên.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Với đặc tính cực kỳ ít calo (chỉ khoảng 20 calo trên mỗi 100g) nhưng lại chứa tới 94% là nước và nhiều chất xơ, măng tây là thực phẩm hoàn hảo cho thực đơn ăn kiêng. Nó giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, hạn chế cơn thèm ăn mà vẫn đảm bảo cơ thể nhận đủ các vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Thanh lọc cơ thể và lợi tiểu tự nhiên

Măng tây chứa axit amin asparagine, một chất có khả năng kích thích thận bài tiết nước tiểu và loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể. Công dụng lợi tiểu này không chỉ giúp giảm tình trạng phù nề, đầy hơi mà còn hỗ trợ làm sạch đường tiết niệu, ngăn ngừa nhiễm trùng và sỏi thận hiệu quả.

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Nguồn Vitamin A và beta-carotene trong măng tây là những dưỡng chất "vàng" cho đôi mắt, giúp tăng cường thị lực và bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh. Ăn măng tây đều đặn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, đặc biệt là ở người cao tuổi.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn