Xe tải lao xuống vực sâu 200m, hơn 2 giờ mới đưa được thi thể nạn nhân lên

Lực lượng cứu hộ phải xuống vực sâu 200m để đưa nạn nhân lên - Ảnh: TRUNG ĐỨC

Chiều 7-3, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp cận vực sâu gần 200m để đưa thi thể một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 24.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h10 cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông tại km71+600 quốc lộ 24, đoạn qua địa bàn xã Kon Plông, trên tuyến đường từ Măng Đen về Quảng Ngãi.

Thời điểm này, xe tải mang biển kiểm soát 81C-191... do anh N.T.C. (28 tuổi, trú thôn 1, xã Đăk Rve) điều khiển trên tuyến thì bất ngờ lao xuống vực sâu.

Trên xe còn có bà L.T.N. (45 tuổi) và bà P.T.T. (48 tuổi), cùng trú tại phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ tai nạn khiến anh C. và bà N. bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Riêng bà T. tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới vực sâu khoảng 200m.

Chiếc xe tải lao xuống vực, bẹp dúm, lực lượng cứu hộ phải vất vả hỗ trợ - Ảnh: TRUNG ĐỨC

Thi thể nạn nhân nằm ở độ sâu 200m so với mặt đường quốc lộ 24 - Ảnh: TRUNG ĐỨC

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức cứu nạn.

Do địa hình khu vực tai nạn là vực sâu, dốc và hiểm trở, công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Sau hơn hai giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16h10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân lên mặt đường, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình theo quy định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thi thể nạn nhân được chuyển lên từ vực sâu - Ảnh: TRUNG ĐỨC

Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương - Ảnh: TRUNG ĐỨC

Còn 57km quốc lộ 24 nhỏ hẹp, nhiều đèo dốc Quốc lộ 24 là tuyến giao thông quan trọng nối tỉnh lỵ Quảng Ngãi với khu vực phía tây tỉnh (tỉnh Kon Tum cũ) và Tây Nguyên, có chiều dài khoảng 165km. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 57km đoạn từ Ba Tơ đến Kon Plông chưa được nâng cấp đồng bộ. Đoạn tuyến này đi qua khu vực đèo Vi Ô Lắc, địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều khúc cua gắt và độ dốc lớn. Mặt đường nhiều đoạn chỉ rộng khoảng 5-6m, tương đương đường cấp V miền núi, khiến các phương tiện lớn khó tránh nhau. Ngoài ra, khu vực này thường xuất hiện sương mù dày, mưa lớn và nguy cơ sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với xe tải và xe khách lưu thông qua đèo. Quảng Ngãi đang khẩn trương nâng cấp, mở rộng 57km nhỏ hẹp này, giúp việc lưu thông an toàn hơn.

