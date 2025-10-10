Được mệnh danh là rau "Hoàng gia", măng tây có 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Măng tây từ lâu đã được mệnh danh là "rau hoàng gia" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao và hương vị tinh tế. Giàu vitamin, khoáng chất, và chất chống oxy hóa, măng tây là một trong những loại rau củ tốt nhất nên có trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Công dụng sức khỏe hàng đầu của măng tây

Cung cấp Folate (Vitamin B9) quan trọng cho thai kỳ

Măng tây là một trong những nguồn cung cấp Folate tự nhiên tốt nhất. Folate là dưỡng chất cực kỳ quan trọng, đặc biệt với phụ nữ mang thai, vì nó giúp: Ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi; Tham gia vào quá trình tạo DNA và phân chia tế bào.

Tăng cường sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Măng tây chứa nhiều Kali, một khoáng chất giúp cân bằng Natri (muối) trong cơ thể, từ đó giúp ổn định huyết áp. Ngoài ra, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa trong măng tây còn giúp giảm mức Cholesterol xấu (LDL) và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa và lợi khuẩn đường ruột

Măng tây giàu chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Đặc biệt, nó chứa Inulin, một loại chất xơ Prebiotic mạnh mẽ, có tác dụng: Nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi (Probiotic) trong đường ruột; Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, hấp thu dưỡng chất tốt hơn và ngăn ngừa táo bón.

Kháng viêm, chống oxy hóa và ngừa bệnh mãn tính

Măng tây chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như Vitamin E, Vitamin C, Beta-Carotene và các Flavonoid (ví dụ: Quercetin, Kaempferol). Các chất này giúp: Giảm viêm mãn tính trong cơ thể; Bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Với hàm lượng Calo thấp nhưng giàu chất xơ và nước, măng tây là thực phẩm tuyệt vời cho người muốn giảm cân. Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong các bữa ăn tiếp theo.

Tác dụng lợi tiểu tự nhiên

Măng tây có tính lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể thải độc và loại bỏ muối dư thừa, làm giảm nguy cơ phù nề. Điều này là nhờ vào hàm lượng Axit Amin Asparagine dồi dào có trong măng tây.

4 Lưu ý quan trọng khi ăn măng tây

Người mắc bệnh Gout (Gút) cần hạn chế

Măng tây có hàm lượng Purin tương đối cao. Purin là chất khi chuyển hóa trong cơ thể sẽ tạo thành Axit Uric.

Nguy cơ: Việc tiêu thụ quá nhiều măng tây có thể làm tăng nồng độ Axit Uric trong máu, gây bùng phát hoặc làm nặng thêm các cơn đau do bệnh Gout.

Lưu ý về mùi nước tiểu sau khi ăn

Nhiều người nhận thấy nước tiểu có mùi lạ sau khi ăn măng tây. Điều này là do sự chuyển hóa của hợp chất Axit Asparagusic thành các hợp chất chứa lưu huỳnh dễ bay hơi. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường và vô hại, không phải dấu hiệu bệnh lý.

Cần nấu chín kỹ đối với trẻ nhỏ và người lớn tuổi

Măng tây là loại rau có cấu trúc sợi. Đối với trẻ nhỏ hoặc người già có hệ tiêu hóa yếu, nên nấu măng tây mềm (như hấp, luộc hoặc xay nhuyễn) để tránh tình trạng khó tiêu hoặc nghẹn.

Tránh ăn măng tây đã hư hỏng hoặc chuyển màu

Măng tây tươi có màu xanh sáng hoặc tím đẹp mắt và giòn. Khi măng tây chuyển sang màu vàng, mềm nhũn hoặc có mùi lạ, điều đó có nghĩa là măng đã bị hỏng, các thành phần dinh dưỡng đã bị phân hủy và có thể gây rối loạn tiêu hóa nếu tiêu thụ.

Tác giả: Vân Nhi

