Công an Nghệ An sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm bầu cử trên địa bàn

Với vai trò là Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh, Công an Nghệ An đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành phát huy cao vai trò, trách nhiệm, tham gia tích cực, chủ động vào công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử. Đặc biệt, Công an tỉnh đang phối hợp các ngành, địa phương gấp rút hoàn thiện phương án tổ chức bầu cử sớm cho 55 tổ bầu cử tại 55 bản và đơn vị lực lượng vũ trang theo sự cho phép của Hội đồng bầu cử quốc gia đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An và của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác từ tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo; bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và an ninh trên các địa bàn, lĩnh vực và phối hợp triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử.

Công an tỉnh đã phát huy cao vai trò, trách nhiệm, tham gia tích cực, chủ động vào công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử, như: Tham gia 13 Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; phối hợp, phục vụ và làm việc với 3 Đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia… Bảo đảm an ninh, an toàn cho các Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc, kiểm tra công tác bầu cử; an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử.

Công an xã Huồi Tụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến các cử tri trên địa bàn.

Thường xuyên, chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm, tham mưu triển khai thực hiện các quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động nắm bắt dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc bầu cử và nhân sự liên quan, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Công an tỉnh cũng tổ chức lực lượng bám địa bàn, bám vụ việc, bám đối tượng, kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi lên, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp, ảnh hưởng an ninh, an toàn bầu cử. Công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia được tăng cường ở mức độ cao nhất, an ninh trên các địa bàn, lĩnh vực, nhất là miền núi, dân tộc, an ninh biên giới, an ninh nông thôn... được bảo đảm.

Dịp này, Công an Nghệ An cũng đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm, trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm “tín dụng đen”… góp phần làm trong sạch địa bàn, ngăn chặn nguy cơ, yếu tố đe dọa an ninh, an toàn cuộc bầu cử từ xa, từ cơ sở. Điển hình: Đã đấu tranh, khám phá 170 vụ, 689 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội, đánh bạc (trong đó, đã kéo giảm 12% tình hình tội phạm TTXH so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt trên 95%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%); 260 vụ, 403 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 26kg ma túy các loại; 1.217 vụ, 1.645 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, trong đó, đã bắt 397 vụ, 488 đối tượng phạm tội về pháo, thu hơn 3,8 tấn pháo nổ; tổ chức bắt, vận động đầu thú 32 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn nhiều năm tại nước ngoài (Lào, Camphuchia…); khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, gây tiếng vang được Bộ Công an, UBND nhiều lần biểu dương, khen thưởng. Nổi bật như: Phá chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh, bắt 42 đối tượng, thu 62 khẩu súng vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 28.720 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng, 1.260 viên đạn bi, đạn cao su; phá chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt 1 đối tượng, thu 22 bánh heroin…

Công an Nghệ An còn đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tình hình cháy, nổ, tai nạn giao thông... được kiểm soát. Triển khai tốt đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn toàn tỉnh (từ ngày 18/1 - 1/3/2026) phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được Bộ Công an đánh giá là một trong 3 địa phương tiêu biểu có kết quả tốt trong rà soát, kiểm tra nhân khẩu thường trú, tạm trú.

Công an xã Mường Xén tăng cường công tác kiểm tra tại các điểm bầu cử trên địa bàn.

Công an Nghệ An cũng tích cực chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương khai sớm công tác tuyên truyền về bầu cử để tỷ lệ người dân tham gia bầu cử đạt cao nhất, hoàn thành bầu cử trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là tại các khu vực bầu cử ở vùng đặc thù, biên giới, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số... Tiếp tục duy trì cao độ các mô hình trong dịp chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử, đặc biệt là các mô hình “Xóm đạo bình yên - kính Chúa yêu Nước”; tổ chức ra mắt thành công mô hình “An ninh vững vàng - Bản làng bình yên” tại xã Nậm Cắn… góp phần phát huy sức mạnh của Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử nói riêng.

Đồng thời Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cũng chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ cần thiết, bảo đảm đáp ứng tốt các yêu cầu công tác bảo vệ bầu cử. Tổ chức tốt công tác trực ban, trực chiến và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Thường trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu đột xuất xảy ra.

Có thể nói, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cách làm việc quyết liệt, bài bản, đồng bộ đến nay Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức, triển khai các biện pháp góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là tại các điểm tổ chức bầu cử sớm, chưa phát sinh vấn đề tiềm ẩn phát sinh phức tạp, ảnh hưởng an ninh, an toàn cuộc bầu cử.

Tác giả: Hải Việt