Công ty Cổ Phần Nam Thuận Nghệ An tuyển dụng tháng 3.2026

Các vị trí cần tuyển gồm:
- Công nhân may
- Công nhân kiểm hàng
- Giám sát tuyển dụng
- Nhân viên tuyển dụng
- Nhân viên an toàn
- Nhân viên kỹ thuật
- Thợ máy
Thu nhập: 8 – 15 triệu/ tháng
Trong đó:
Lương cơ bản: 5.350.000đ (mức lương mới 2026)
Thưởng năng suất & tay nghề: lên đến 6.000.000đ/tháng
Thưởng tuân thủ nội quy: 200.000đ/tháng
Hỗ trợ nhà trọ: 500.000đ/tháng (mức hỗ trợ mới 2026)
Thưởng & phụ cấp khác: 500.000 – 2.000.000đ/tháng
Thu nhập khối nhân viên theo thỏa thuận, tùy thuộc vào kinh nghiệm
Chế độ & phúc lợi đầy đủ:
Lương tháng 13
Thưởng Lễ – Tết – Sinh nhật – Trung Thu…
Tối thiểu 14 ngày phép/năm
Đóng BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ
Môi trường sạch sẽ – ổn định – văn minh
Làm giờ hành chính – không làm đêm – không làm Chủ nhật
Đặc biệt trong tháng 3.2026
Áp dụng chính sách hỗ trợ đầu vào & thưởng giới thiệu hấp dẫn
Thưởng hỗ trợ nhận việc
CN may tay nghề: 5.000.000đ
CN thử việc may/Kỹ thuật/Thợ máy/Tổ trưởng may: 3.000.000đ
Thưởng giới thiệu
• Giới thiệu CN may tay nghề: 5.000.000đ/người
• Giới thiệu CN thử việc may/ Kỹ thuật/ Thợ máy/ Tổ trưởng may: 3.000.000đ/người
Hồ sơ nhận việc chỉ cần
CCCD công chứng (2 bản)
CCCD Photo (2 bản)
Tài khoản VNeID định danh mức độ 2
Giấy xác nhận nhân sự
Ảnh thẻ
Ảnh 3×4: 4 cái
Ảnh 4×6: 1 cái
Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: Xóm Lập Thành, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0972.625.808
M𝐚𝐢𝐥: [email protected]
T𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Từ 7h30p đến 16h30p từ thứ 2 đến thứ 6
Nguồn tin: Đơn vị cung cấp