Công ty Cổ Phần Nam Thuận Nghệ An tuyển dụng tháng 3.2026

Các vị trí cần tuyển gồm:

- Công nhân may

- Công nhân kiểm hàng

- Giám sát tuyển dụng

- Nhân viên tuyển dụng

- Nhân viên an toàn

- Nhân viên kỹ thuật

- Thợ máy

Thu nhập: 8 – 15 triệu/ tháng

Trong đó:

Lương cơ bản: 5.350.000đ (mức lương mới 2026)

Thưởng năng suất & tay nghề: lên đến 6.000.000đ/tháng

Thưởng tuân thủ nội quy: 200.000đ/tháng

Hỗ trợ nhà trọ: 500.000đ/tháng (mức hỗ trợ mới 2026)

Thưởng & phụ cấp khác: 500.000 – 2.000.000đ/tháng

Thu nhập khối nhân viên theo thỏa thuận, tùy thuộc vào kinh nghiệm

Chế độ & phúc lợi đầy đủ:

Lương tháng 13

Thưởng Lễ – Tết – Sinh nhật – Trung Thu…

Tối thiểu 14 ngày phép/năm

Đóng BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ

Môi trường sạch sẽ – ổn định – văn minh

Làm giờ hành chính – không làm đêm – không làm Chủ nhật

Đặc biệt trong tháng 3.2026

Áp dụng chính sách hỗ trợ đầu vào & thưởng giới thiệu hấp dẫn

Thưởng hỗ trợ nhận việc

CN may tay nghề: 5.000.000đ

CN thử việc may/Kỹ thuật/Thợ máy/Tổ trưởng may: 3.000.000đ

Thưởng giới thiệu

• Giới thiệu CN may tay nghề: 5.000.000đ/người

• Giới thiệu CN thử việc may/ Kỹ thuật/ Thợ máy/ Tổ trưởng may: 3.000.000đ/người

Hồ sơ nhận việc chỉ cần

CCCD công chứng (2 bản)

CCCD Photo (2 bản)

Tài khoản VNeID định danh mức độ 2

Giấy xác nhận nhân sự

Ảnh thẻ

Ảnh 3×4: 4 cái

Ảnh 4×6: 1 cái

Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: Xóm Lập Thành, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0972.625.808

M𝐚𝐢𝐥: [email protected]

T𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Từ 7h30p đến 16h30p từ thứ 2 đến thứ 6

Nguồn tin: Đơn vị cung cấp