Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Bạn cần biết

Công ty Cổ Phần Nam Thuận Nghệ An tuyển dụng tháng 3.2026

Để phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2026, công ty cổ phần Nam Thuận Nghệ An cần tuyển nhân viên ở nhiều vị trí. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt, Nam Thuận hứa hẹn sẽ là nơi mang lại thu nhập tốt cho người lao động.

Các vị trí cần tuyển gồm:

- Công nhân may

- Công nhân kiểm hàng

- Giám sát tuyển dụng

- Nhân viên tuyển dụng

- Nhân viên an toàn

- Nhân viên kỹ thuật

- Thợ máy

Thu nhập: 8 – 15 triệu/ tháng

Trong đó:

Lương cơ bản: 5.350.000đ (mức lương mới 2026)

Thưởng năng suất & tay nghề: lên đến 6.000.000đ/tháng

Thưởng tuân thủ nội quy: 200.000đ/tháng

Hỗ trợ nhà trọ: 500.000đ/tháng (mức hỗ trợ mới 2026)

Thưởng & phụ cấp khác: 500.000 – 2.000.000đ/tháng

Thu nhập khối nhân viên theo thỏa thuận, tùy thuộc vào kinh nghiệm

Chế độ & phúc lợi đầy đủ:

Lương tháng 13

Thưởng Lễ – Tết – Sinh nhật – Trung Thu…

Tối thiểu 14 ngày phép/năm

Đóng BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ

Môi trường sạch sẽ – ổn định – văn minh

Làm giờ hành chính – không làm đêm – không làm Chủ nhật

Đặc biệt trong tháng 3.2026

Áp dụng chính sách hỗ trợ đầu vào & thưởng giới thiệu hấp dẫn

Thưởng hỗ trợ nhận việc

CN may tay nghề: 5.000.000đ

CN thử việc may/Kỹ thuật/Thợ máy/Tổ trưởng may: 3.000.000đ

Thưởng giới thiệu

• Giới thiệu CN may tay nghề: 5.000.000đ/người

• Giới thiệu CN thử việc may/ Kỹ thuật/ Thợ máy/ Tổ trưởng may: 3.000.000đ/người

Hồ sơ nhận việc chỉ cần

CCCD công chứng (2 bản)

CCCD Photo (2 bản)

Tài khoản VNeID định danh mức độ 2

Giấy xác nhận nhân sự

Ảnh thẻ

Ảnh 3×4: 4 cái

Ảnh 4×6: 1 cái

Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: Xóm Lập Thành, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0972.625.808

M𝐚𝐢𝐥: [email protected]

T𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Từ 7h30p đến 16h30p từ thứ 2 đến thứ 6

Nguồn tin: Đơn vị cung cấp

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An ,tuyển dụng ,nhân sự

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP