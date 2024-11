Từ Nghệ An ra Thanh Hóa để trộm cắp tài sản

Ngày 23/11, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Đức Phúc (SN 2006) và Trương Văn Công (SN 2005, cùng trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Hai đối tượng Nguyễn Đức Phúc và Trương Văn Công.

Trước đó, ngày 2/11, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo của anh Phạm Văn T. (ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 điện thoại di động iPhone 12Pro trị giá hơn 8 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Công an xã Hóa Quỳ, xã Xuân Hòa nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ.

Chỉ sau 24 giờ điều tra, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Phúc chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đức Phúc khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát đi từ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ra Thanh Hóa, sau đó lợi dụng đêm tối và sự sơ hở của chủ nhà để đột nhập trộm cắp tài sản.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng Công an xác định, từ tháng 10/2024 đến khi bị bắt, Nguyễn Đức Phúc đã cùng Trương Văn Công gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác.

Ngày 23/10/2024, Phúc và Công đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản ở huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An, gồm 1 máy tính laptop, 1 triệu đồng tiền mặt. Tiếp đó, vào giữa tháng 10/2024, hai đối tượng này tiếp tục trộm cắp 1 chiếc xe máy ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân đã xác định được Trương Văn Công đang lẩn trốn tại Bắc Ninh và đã tiến hành bắt giữ đối tượng này để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Hiện, Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Phúc và Trương Văn Công về tội trộm cắp tài sản và tiếp tục phối hợp với Công an huyện Thanh Chương, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Sự

Nguồn tin: congly.vn