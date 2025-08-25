Nghệ An phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thủy điện Bản Vẽ

UBND tỉnh yêu cầu Công ty thủy điện Bản Vẽ (đơn vị đề xuất) và Sở Công thương (cơ quan thẩm định, tham mưu) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh về tính hợp pháp, chính xác của các thông tin, số liệu tính toán, đề xuất, thẩm định.

Chủ sở hữu/Đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện Bản Vẽ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định tại Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thủy điện Bản Vẽ được phê duyệt và các quy định khác có liên quan đảm bảo an toàn cho đập thủy điện; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những nội dung không phù hợp, báo cáo Sở Công Thương thẩm định điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du sau đập.

Thực hiện công bố và cung cấp phương án được phê duyệt đến các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện. Rà soát, cập nhật bổ sung, trình thẩm định phê duyệt điều chỉnh Phương án ứng phó khẩn cấp thủy điện Bản Vẽ đảm bảo kịp thời trước mùa mưa bão năm 2026.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định tại Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thủy điện Bản Vẽ và các quy định khác có liên quan, trong đó cần tập trung chỉ đạo điều phối ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, chỉ huy, huy động nguồn lực phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp xã vùng ngập lụt hạ du tổ chức thực hiện phương án; Kiểm tra, giám sát việc vận hành xả lũ theo lệnh, đồng thời chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và xử lý các tình huống có ảnh hưởng đến an toàn hạ du khi hồ xả lũ.

Cùng với đó, phối hợp thực hiện các biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình, tổ chức khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống khẩn cấp và báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan Bộ, ngành Trung ương liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, địa phương, cơ quan liên quan thường xuyên, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thủy điện Bản Vẽ theo đúng quy định và kịp thời thông báo cho các xã, phường thuộc phạm vi ảnh hưởng hạ du thủy điện Bản Vẽ nội dung Phương án này; chỉ đạo, hướng dẫn Công ty thủy điện Bản Vẽ trên cơ sở tình hình thực tế số liệu thuỷ văn và các quy định có liên quan, thực hiện việc rà soát, cập nhật để trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thủy điện Bản Vẽ, hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2026.

