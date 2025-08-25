Đề nghị 70 triệu euro của Tottenham bị từ chối

Nico Paz được Tottenham săn đón.

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết Spurs gửi đề nghị trị giá 70 triệu euro cho Nico Paz nhưng lập tức bị Como từ chối. Tottenham đang tìm cách củng cố hàng tiền vệ sau chấn thương dài hạn của James Maddison. Spurs xem Nico Paz là một nhân tố lý tưởng cho dự án dài hạn của HLV Thomas Frank.

Trước đó, Tottenham từng đưa ra đề nghị 50 triệu euro cho Nico Paz nhưng cũng đã bị Como từ chối. Trong nỗ lực nâng giá mua tiền vệ 20 tuổi, CLB Premier League vẫn vấp phải sự cứng rắn của Como.

Nico Paz thể hiện sự tiến bộ vượt bậc tại Serie A với Como ở mùa trước. Anh nổi bật với nền tảng kỹ thuật và khả năng chịu áp lực tốt dù mới 20 tuổi. Điều này làm cho Nico Paz trở thành mục tiêu được các đội bóng lớn săn đón.

Nico Paz là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Real Madrid. Anh gia nhập Como vào mùa hè năm 2024 với giá 6 triệu euro. Nhờ tài năng chơi bóng, anh nhanh chóng chiếm trọn sự tin tưởng của HLV Cesc Fabregas. Real Madrid có điều khoản ưu tiên mua lại Nico Paz với giá 8 triệu euro, nhưng "Los Blancos" quyết định chưa kích hoạt điều khoản này.

Theo thống kê từ Opta, Nico Paz dẫn đầu Serie A mùa trước về số lần tạo ra cơ hội ghi bàn (16 lần). Anh cũng đứng đầu danh sách về số lần vượt qua người thành công tại giải (69 lần).

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn