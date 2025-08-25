Đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền vào bờ tránh trú bão

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra cầu cá, khu neo đậu tránh trú bão Nghi Quang

Trực tiếp kiểm tra, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu lực lượng Công an cơ sở tuyên truyền, vận động người dân không ở trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản; nhanh chóng lên bờ để đảm bảo an toàn tính mạng. Đồng thời, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết, neo đậu tàu thuyền an toàn, kể cả kéo tàu thuyền lên bờ. Với những trường hợp không chịu hợp tác, bắt buộc phải có hình thức cưỡng chế.

Tại cầu cảng Nghi Tân (cũ), Đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo Công an phường Cửa Lò nhắc nhở, kiên quyết đưa ngư dân vào nơi trú ẩn

Qua kiểm tra, nhận được thông tin một thuyền của ngư dân đang bị mắc cạn ở xã Trung Lộc, đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo Công an xã cùng phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp cận, vận động, hướng dẫn ngư dân, có phương án đưa thuyền lên bờ an toàn. Đồng thời, thành lập các tổ, các chốt, với phương châm “4 tại chỗ”; luôn giữ thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.

Đồng chí Phó Giám đốc kiểm tra tại cầu cảng Trung Lộc

Tác giả: Phan Tuyết - Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn