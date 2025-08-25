Hàng loạt đê biển trong khu vực trọng tâm bão số 5 đổ bộ có nguy cơ bị tràn

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu và 4 công trình đang thi công dở dang.

Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều trung bình 5% nên nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão số 5 mạnh cấp 13-14, giật cấp 17 (vượt mức thiết kế).

Ảnh minh họa

Trong đó, tuyến đê biển xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ, tỉnh Thanh Hóa) thấp, đã bị tràn năm 2017, chưa được củng cố, nâng cấp. Tuyến đê biển Quỳnh Thọ trực diện biển, bãi trước đê bị xâm thực, cuối tuyến chưa đủ cao trình, các tuyến đê Hội Thống, Lộc Hà, Cẩm Nhượng, Hải - Hà - Thư (tỉnh Hà Tĩnh) còn thấp, trực diện biển nên nguy cơ nước biển tràn qua đê là rất cao.

Tính đến 6h sáng 25/8, các tỉnh từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người. Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.

Người dân từ Quảng Trị tới Thanh Hóa không ra đường từ 11h đến 18h hôm nay

Tại cuộc họp ở Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương từ Quảng Trị tới Thanh Hóa tập trung triển khai ngay một số công việc xong trước 11h trưa nay. Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương huy động lực lượng để đảm bảo an toàn cho người dân ở các nơi xung yếu, đặc biệt là khu vực các tuyến đê biển từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh - gió bão, nước biển dâng có thể vượt mức thiết kế nên cần tập trung di dân. Đồng thời, huy động lực lượng công an và tuyên truyền tới người dân không ra đường từ 11h đến 18h hôm nay.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 5 sáng 25/8 (Ảnh: Doãn Hòa).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dự báo gió bão khi đổ bộ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16 thì chúng ta hình dung cường độ gió tương đương bão Yagi năm 2024 - nhà cấp bốn đổ sập, thậm chí chung cư cao tầng cũng có thể bị ảnh hưởng nặng nên cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng tránh, chằng chống nhà cửa…

Phó Thủ tướng lưu ý sau bão là mưa lớn, có nơi tổng lượng mưa lên tới 600mm nên nguy cơ ngập lụt ở những vùng thấp, các đô thị là rất cao. Cùng với đó là vấn đề lũ lụt, sạt lở đất ở vùng núi hết sức nguy hiểm. Bên cạnh việc ưu tiên phòng chống gió bão thì cần có kế hoạch, kịch bản ứng phó rõ ràng với các vùng xung yếu, khu vực dễ sạt lở, ngập lụt, lũ quét thì cần điều lực lượng, phương tiện đến trước để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV