Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện hòa bình cho Ukraine

Reuters tuần trước đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Ukraine từ bỏ quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass ở phía Đông, từ bỏ mong muốn gia nhập NATO, duy trì tình trạng trung lập và không để quân đội phương Tây hiện diện tại nước này.

Phát biểu với chương trình Meet the Press của NBC News, ông Lavrov cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng thảo luận vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời nhắc lại các cuộc đàm phán thất bại ở Istanbul năm 2022.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Tass

Theo một bản dự thảo thỏa thuận mà Reuters tiếp cận năm 2022, tại các cuộc đàm phán này, Nga và Ukraine đã thảo luận về việc Ukraine duy trì vĩnh viễn tình trạng trung lập để đổi lấy bảo đảm an ninh từ 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ cùng một số quốc gia khác. Ông Lavrov cho biết nhóm bảo đảm an ninh có thể bao gồm các thành viên Hội đồng Bảo an, cũng như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác.

“Các bên đảm bảo sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine - quốc gia phải trung lập, không liên kết với bất kỳ khối quân sự nào và phi hạt nhân", ông Lavrov nói, theo bản ghi cuộc phỏng vấn do Bộ Ngoại giao Nga công bố.

Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định việc Ukraine gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận đối với Moscow, đồng thời cho biết Nga muốn có sự bảo vệ đối với cộng đồng người nói tiếng Nga tại Ukraine và còn nhiều vấn đề lãnh thổ cần thảo luận với Kiev.

