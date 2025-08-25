Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh làm Trưởng Ban Chỉ huy ứng phó bão số 5

Theo đó, Ban Chỉ huy ứng phó bão số 5 gồm 23 thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Các Phó Trưởng Ban bao gồm các đồng chí: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đinh Bạt Văn; Giám đốc Công an tỉnh Đinh Việt Dũng; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt; Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung.

Các Uỷ viên bao gồm các đồng chí là thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Xây dựng; Công thương; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Dân tộc và Tôn giáo; Thống kê; Báo và PTTH Nghệ An; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chi Cục Thuỷ lợi.

Trụ sở Ban Chỉ huy đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (địa chỉ tại số 49, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh).

Ban Chỉ huy có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống do bão số 5 gây ra; đặc biệt là công tác di dời, sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm sẵn sàng cơ động tiếp tế cho nhân dân trên các địa bàn bị chia cắt, cô lập và bảo đảm giao thông cơ động.

