Hai thiếu nữ bị chủ quán karaoke “quản thúc” được Công an giải cứu

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 23/8, Công an xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo về việc hai lao động là P.T.V. và L.T.K.C. (cùng cư trú tại khu vực miền núi Quảng Ngãi) bị chủ quán karaoke N.T. giam giữ trái phép.

Chủ quán karaoke N.T. tại cơ quan Công an.



Chủ quán có hành vi đánh đập, ép viết giấy nhận nợ; đồng thời còn yêu cầu người thân hai nạn nhân mang tiền đến chuộc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã vào cuộc xác minh và giải cứu thành công 2 nạn nhân. Đáng nói, L.T.K.C chưa đủ 16 tuổi, từng là nhân viên karaoke tại một địa phương khác và có nợ chủ quán trên 50 triệu đồng.

Được biết, thông qua mạng xã hội, P.T.V. và L.T.K.C. liên hệ với chủ quán karaoke N.T, được hứa trả tiền cho chủ cũ và đưa về làm việc tại quán karaoke theo hình thức trừ lương hàng tháng, nhưng không có hợp đồng lao động hay giấy nhận nợ.

Sau vài ngày làm việc, khi không muốn tiếp tục với công việc hiện tại, V. và C. muốn được về thì bị chủ quán giữ lại, yêu cầu người thân mang tiền đến chuộc mới cho về.

Hiện cả V. và C. đều đã được giải cứu và bàn giao cho gia đình. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: congly.vn