Quán Karaoke nuôi 38 “chân dài” để phục vụ ‘thượng đế”

Theo thông tin, khoảng 00 giờ 10 phút ngày 24/8, lực lượng Công an Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra quán Karaoke Phong Liễu (ở thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa), cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động kinh doanh quá giờ quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện còn 9/11 phòng hát đang hoạt động với 46 khách hát, 38 nhân viên nữ phục vụ tại các phòng. Trong đó có 02 nhân viên dưới 16 tuổi.

Qua kiểm tra, Công an Thanh Hóa đã phiện nhiều phòng hát vẫn hoạt động mặc dù đã quá giờ quy định.



Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan và đưa 42 đối tượng là chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên phục vụ về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

Để sẵn sàng phục vụ các “thượng đế”, chủ cơ sở đã xây dựng riêng một “ký túc xá” gồm 15 phòng, nuôi ăn ở các nữ “chân dài” phục vụ, được tuyển chọn ở nhiều vùng, có độ tuổi từ 15 đến 31 tuổi.

Cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu (trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Cơ sở Diệp Minh và Cơ sở Phong Liễu) do Hoàng Trung Phong (SN 1985, trú tại thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc) làm chủ.

Hàng ngày, ngoài vợ chồng Phong (làm chủ), cơ sở này còn thuê 2 nhân viên quản lý, 2 người giúp việc phụ trách việc vệ sinh, lau dọn…

Thượng tá Trần Ngọc Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Xác minh ban đầu, Cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu ngoài hành vi vi phạm hoạt kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ quy định, còn có hành vi sử dụng người lao động dưới 16 tuổi.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, cơ sở này đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng mỗi khi bị xử phạt thì lập tức đổi tên để đối phó.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thành Phan

Nguồn tin: congly.vn