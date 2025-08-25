Những nguyên tắc cần nhớ để bảo vệ các thiết bị điện tử khi có bão

Nếu không có biện pháp phòng ngừa thích hợp, chỉ một cơn giông có thể dẫn đến thiệt hại lớn hoặc thậm chí mất mát vĩnh viễn các thiết bị quý giá. Để bảo vệ thiết bị điện tử và kéo dài tuổi thọ của chúng, người dùng cần hiểu rõ các rủi ro và thực hiện các biện pháp bảo vệ hiệu quả. Dưới đây là những cách tốt nhất để bảo vệ thiết bị điện tử khi một cơn bão sắp đến.

Cơn bão có thể gây nguy hại cho các thiết bị điện tử theo nhiều cách khác nhau.

Sử dụng bộ chống sét lan truyền

Đây là thiết bị thiết yếu giúp bảo vệ thiết bị điện tử khỏi các xung điện áp do sét đánh. Bộ chống sét lan truyền hoạt động như một bộ đệm, chuyển hướng dòng điện dư thừa ra khỏi các thiết bị kết nối. Khi chọn mua, hãy tìm loại có định mức joule cao và được chứng nhận UL để đảm bảo khả năng bảo vệ đáng tin cậy.

Trong khi đó, bộ chống sét lan truyền toàn nhà cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện cho tất cả các mạch điện trong ngôi nhà. Được lắp đặt tại bảng điện chính, hệ thống này bảo vệ khỏi các xung điện, đặc biệt quan trọng ở những khu vực thường xuyên có giông bão.

Rút phích cắm các thiết bị điện tử khi có bão

Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để bảo vệ thiết bị điện tử là rút phích cắm. Việc này giúp loại bỏ nguy cơ xung điện áp cao. Hãy ưu tiên rút phích cắm các thiết bị nhạy cảm như máy tính, tivi và hệ thống giải trí.

Đừng quên rút phích cắm các thiết bị điện tử.

Đầu tư vào bộ cấp nguồn liên tục (UPS)

Đối với các thiết bị quan trọng như máy tính, hãy cân nhắc sử dụng UPS. Thiết bị này cung cấp nguồn điện tạm thời trong trường hợp mất điện, cho phép người dùng tắt thiết bị an toàn và ngăn ngừa mất mát dữ liệu. Nhiều hệ thống UPS còn tích hợp chức năng chống sét lan truyền.

Nối đất hệ thống điện của ngôi nhà

Tiếp địa đúng cách là yếu tố quan trọng trong an toàn điện. Hệ thống điện được nối đất giúp phân tán an toàn điện năng dư thừa từ sét đánh. Nếu không chắc chắn về tình trạng nối đất của hệ thống điện nhà mình, hãy liên lạc với các chuyên gia về điện để được kiểm tra.

Bảo vệ đường dây cáp và điện thoại

Không chỉ qua ổ cắm, sét có thể xâm nhập vào nhà qua nhiều nguồn điện. Đường dây cáp, internet và điện thoại cũng dễ bị ảnh hưởng. Hãy sử dụng bộ chống sét lan truyền cho cáp đồng trục và cáp Ethernet. Ngoài ra, nên rút phích cắm modem, bộ định tuyến và các thiết bị mạng khác khi có bão để ngăn ngừa thiệt hại.

Sét có thể xâm nhập vào hệ thống điện tại nhà bằng nhiều con đường.

Tránh quá tải mạch điện

Mạch điện quá tải có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ và làm giảm khả năng xử lý xung điện của hệ thống điện, do đó hãy đảm bảo không quá tải mạch điện bằng cách phân bổ thiết bị trên nhiều ổ cắm và tránh sử dụng ổ cắm “chuỗi”. Nếu thường xuyên gặp sự cố ngắt cầu dao, hãy tham khảo ý kiến thợ điện để có đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống.

Lắp đặt cột thu lôi

Đối với những ngôi nhà ở vùng có nguy cơ sét đánh cao, lắp đặt hệ thống kim thu lôi có thể tăng cường bảo vệ. Hệ thống này sẽ dẫn sét xuống đất an toàn, từ đó giảm thiểu nguy cơ hư hại cho ngôi nhà và thiết bị điện tử. Một thợ điện chuyên nghiệp có thể thiết kế và lắp đặt hệ thống phù hợp với tài sản của người dùng.

Tham khảo ý kiến thợ điện chuyên nghiệp

Chuyên môn của thợ điện là rất quan trọng trong việc bảo vệ ngôi nhà và thiết bị điện tử. Một thợ điện giàu kinh nghiệm có thể xác định các điểm yếu trong hệ thống điện và đề xuất giải pháp phù hợp. Từ lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền đến đánh giá hệ thống điện, những thợ điện chuyên nghiệp có thể mang lại sự an tâm cho người dùng.

Các thợ điện chuyên nghiệp sẽ giúp kiểm tra hệ thống điện gia đình tốt hơn.

Bằng cách thực hiện các biện pháp chủ động, người dùng có thể giảm thiểu nguy cơ hư hỏng cho thiết bị điện tử của ngôi nhà. Hy vọng việc tuân thủ các quy tắc sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi các mối đe dọa khi có bão đến.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn