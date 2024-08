Bắt đối tượng trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều địa phương trên cả nước

Trước đó, vào tháng 5/2024, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Qùy Châu phát hiện trên địa bàn nổi lên đối tượng Lê Đình Mạnh có biểu hiện trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng nghiện ma tuý, thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Đối tượng Lê Đình Mạnh

Tang vật các vụ trộm

Để kịp thời đấu tranh với hành vi phạm tội của đối tượng, Công an huyện Quỳ Châu đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ. Sau thời gian kiên trì đấu tranh, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 14/6/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện phối hợp Công an xã Châu Bình bắt giữ đối tượng Lê Đình Mạnh (sinh năm 1996), trú tại bản Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu về hành vi trộm cắp tài sản; thu giữ 01 xe mô tô là tang vật đối tượng lấy trộm tại địa bàn xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp trước đó.

Qua đấu tranh ban đầu, Công an huyện Quỳ Châu làm rõ, đối tượng đã thực hiện 06 vụ trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các huyện: Quỳ Châu, Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An); Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) và thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh). Theo đó, lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện tại khu vực cửa hàng, điểm công cộng, đối tượng Mạnh bẻ khóa để lấy trộm tài sản rồi mang đi bán cho các cửa hàng sửa chữa xe mô tô. Công an huyện Quỳ Châu đã thu giữ 03 xe mô tô là tang vật các vụ trộm mà đối tượng Mạnh đã gây ra

Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn