Nghệ An: Hàng quán đóng cửa, đường phố thưa vắng trước bão số 5

Từ sáng 25/8, tại Nghệ An bắt đầu xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Trước diễn biến bão số 5, người dân tại các phường, xã trung tâm đều đóng kín cửa, chủ động các phương án cùng địa phương ứng phó bão.