Nghệ An: Hàng quán đóng cửa, đường phố thưa vắng trước bão số 5

Từ sáng 25/8, tại Nghệ An bắt đầu xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Trước diễn biến bão số 5, người dân tại các phường, xã trung tâm đều đóng kín cửa, chủ động các phương án cùng địa phương ứng phó bão.
Lo sợ bão sẽ gây mưa lớn, ngập úng diện rộng, nhiều người dân tại các phường Thành Vinh, Trường Vinh... di chuyển xe ô tô tới các khu vực cao để bảo vệ tài sản.
Từ sáng 25/8, lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến đường đại lộ Lê Nin khá vắng vẻ.
Tại khu vực kinh doanh buôn bán sầm uất trên đường Nguyễn Văn Cừ, các cửa hàng đều đóng kín cửa, đây là địa bàn khi xảy ra mưa lớn thường gây ngập.
Người dân cố gắng tận dụng tối đa thời gian trước bão, tổ chức kiểm tra, củng cố, chằng néo tài sản tránh hư hỏng sau bão.
Mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường bắt đầu ngập nước.
Từ sáng sớm, chợ dân sinh ở nhiều phường, xã đều đóng cửa, tạm dừng hoạt động.
Tại Nghệ An, chiều 24/8, trong quá trình chằng néo mái tôn, một gia đình tại xã Bích Hào bị điện giật khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.
Khoảng 9 giờ ngày 25/8, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu, một cây lớn bị gió quật đổ, gây ách tắc giao thông.
Tại một chung cư trên đường Hồng Bàng, phường Thành Vinh, nhiều bao cát được tập kết trước cửa hầm để chủ động ngăn nước tràn vào.
Thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, để ứng phó bão số 5, 10 xã ven biển lên kịch bản, có thể sơ tán 10.000 hộ dân để bảo đảm an toàn. Tính đến hết ngày ngày 24/8, số tàu thuyền của tỉnh Nghệ An đang neo đậu tại bến là 2.915 phương tiện với 13.210 lao động
Tác giả: Hoàng Phạm
Nguồn tin: kinhtedothi.vn