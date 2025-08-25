Bão số 5 giật cấp 17, cách Nghệ An khoảng 185km

Nguồn: TTKTTVQG.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 6h sáng nay (25/8), vị trí tâm bão: Khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 107.4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Dự báo diễn biến bão (12–36 giờ tới):

Trên biển: Phía Tây của Bắc Biển Đông: gió cấp 6–7, giật 9; sóng 3–5m. Thanh Hóa – Quảng Trị (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ): gió cấp 7–9, tăng 10–11; gần tâm bão cấp 12–14, giật 17; sóng 5–7m, gần tâm 8–10m. Bắc Vịnh Bắc Bộ: gió cấp 6–7, giật 9; phía Nam (Bạch Long Vĩ) gió cấp 8–9, giật 11; sóng 3–5m.

Nước dâng: Ven biển Hải Phòng – Bắc Quảng Trị: 0,5–1,8m; riêng Thanh Hóa – Nghệ An: 1,0–1,8m. Mực nước dự kiến: Hòn Dấu 3,5–4,0m; Ba Lạt 1,8–2,3m; Sầm Sơn 3,7–4,2m; Hòn Ngư 3,5–4,0m; Cửa Nhượng 2,2–2,6m. Nguy cơ ngập úng ven biển, cửa sông chiều–tối 25/8.

Trên đất liền: Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị: gió mạnh cấp 8–11, giật 12–14. Nam Thanh Hóa – Hà Tĩnh: gió cấp 12–14, giật 15–16. Ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình: gió cấp 6–8, giật 9–10.

Mưa lớn: 25–26/8: Trung du & đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa – Huế: 100–150mm, cục bộ >250mm. Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị: 200–400mm, cục bộ >700mm (có nơi >200mm/3h). Hà Nội: mưa vừa – to, có dông. Đà Nẵng (25/8): mưa vừa, có dông. TP.HCM (25–26/8): mưa rào, dông chiều–tối. Thượng & Trung Lào (25–27/8): 100–250mm, cục bộ >500mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai:

Cấp 3: Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, biển Thanh Hóa – Quảng Trị.

Cấp 4: Ven bờ Thanh Hóa – Quảng Trị, đất liền Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị.

Giám đốc Mai Văn Khiêm cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Tác giả: Phí Vân

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết