Bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế dịp Quốc khánh

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ điện:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, y tế trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 (hoạt động kỷ niệm); đảm bảo cho mọi người dân được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày lễ lớn của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tiếp tục thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có hiệu quảchỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước vàCông điện số 139/CĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 02/9.

b) Tổ chức ứng trực thường xuyên, có lãnh đạo chủ trì chịu trách nhiệm bảo đảm xử lý sáng tạo, hiệu quả, kịp thời các tình huống, nhất là các vấn đề phức tạp phát sinh.

2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng:

a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối an ninh, trật tự; gây mất trật tự, an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân, nhất là nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm trên phạm vi toàn quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên các nền tảng mạng xã hội.

b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kỷ niệm gây rối làm mất an ninh trật tự, an ninh, an toàn, an dân.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương bảo đảm công tác y tế trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

a) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; sẵn sàng triển khai lực lượng ứng phó khi xảy ra các tình huống về dịch bệnh; thường xuyên chỉ đạo hưỡng dẫn vệ sinh môi trường; kiểm tra nước uống, nguyên liệu, thực phẩm sử dụng tại tất cả địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

b) Huy động các cơ sở y tế, bố trí, sắp xếp lực lượng cán bộ, nhân viên y tế hợp lý để tổ chức các tổ y tế ứng trực cấp cứu trong suốt thời gian và tại tất cả các địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm; bảo đảm đủ thuốc, vật tư, thiết bị, xe cứu thương; chỉ đạo một số cơ sở khám, chữa bệnh sẵn sàng giường bệnh cho các tình huống, đặc biệt trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9.

c) Tăng cường thông tin, tuyên truyền về bảo đảm công tác y tế; cung cấp đầy đủ các khuyến cáo cho người dân chủ động thực hiện phòng bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; thông tin chính xác về các vị trí ứng trực y tế tại

các địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm để khi có sự cố được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan

liên quan:

a) Bảo đảm bố trí đủ nhà vệ sinh, nơi thu gom rác và gia tăng công suất vệ sinh, tạo nên một không gian sạch sẽ, an toàn và văn minh trong dịp Lễ; đồng thời,tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường. Thu xếp nơi nghỉ mát, tránh mưa, tránh nắng cho nhân dân khi đến các nơi công cộng, phục vụ miễn phí bánh mỳ, nước uống, ô dù...

b) Huy động các lực lượng tình nguyện, nhất là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh... khuyến khích xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ cấp phát đồ ăn, nước uống miễn phí phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành, các hoạt động thăm quan vui chơi giải trí khácvà bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong dịp Lễ. Góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân và các lực lượng đang ngày đêm tập luyện, tham gia vào các hoạt động và bảo vệ ngày Lễ lớn của dân tộc.

5. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, đặc biệt là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tập trung đông người, diễu binh, diễu hành và hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa.

6. Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương kiểm tra độ cứng, khả năng chịu lực, chịu tải của sân khấu, khán đài, nơi tập trung đông người, các phương tiện vận tải, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và đặc biệt là đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân.

7. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi đồng bào cả nước chung tay góp sức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cháy nổ, vệ sinh, môi trường... không để xảy ra chen lấn xô đẩy...Đảm bảo có những ngày vui an toàn trọn vẹn nhân Tết Độc lập của dân tộc.

8. Các bộ, ngành, địa phương có báo cáo hàng ngày (trước 17h00) về tình hình an ninh, trật tự thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý gửi Thủ tướng Chính phủ (qua Văn phòng Chính phủ). Văn phòng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Công điện.

